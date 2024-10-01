下雨不減興致！上海十一出遊人潮湧現 部分地鐵站關閉疏導遊客

中國「十一」連假首日，上海雖然下起小雨但是民眾出遊興致不減，包含知名的豫園、南京路步行街與外灘等地均湧現大量人潮，部分鄰近的地鐵車站更宣布下午4時提早關閉，將人潮分流至其他車站。

今年中國「十一」長假長達7天，許多人都把握這個假期外出旅遊，今天一早開始，上海多個景區、觀光景點就湧現人潮，鄰近的地鐵站更是被遊客擠得水洩不通，必須進行人流管制。

中央社記者今天下午實際走訪豫園、南京路步行街與外灘等多個景點，雖然上海今天下起小雨，然而民眾出遊的興致並未受到影響，部分地鐵車廂相當擁擠，多個車站除了警察、保安外，也有不少身穿志工背心的人員協助引導遊客的動線。

在南京路步行街上，由於人潮太多，必須出動大量的警察、公安維持秩序、指揮交通，而幾個大型路口的人流量極大，甚至需要警方排成人牆將人車隔開才能讓行人順利通過。

根據上海地鐵官方宣布，南京東路、豫園等兩個地鐵站從今天下午4時開始關閉，列車過站不停，將人潮引導到鄰近車站，遊客須多走一段路才能抵達這些景點。

民眾出遊也帶動消費，不少觀光地區的商家都湧入大量消費者，店員一邊接待客人，一邊補貨，手忙腳亂卻也不忘強調「備貨充足，盡量購買」。同時，位在南京路上的蘋果、華為門市同樣有大量人潮湧入，不少人都是想要體驗全新的蘋果iPhone 16系列，以及華為「非凡大師」三折式手機。

據中新網、澎湃新聞報導，中國鐵路上海局集團指出，今年十一連假期間，長三角的鐵路客流高峰預計出現在10月1日，總計載運旅客數量達380萬人次左右，有望創下集團單日客運量新高。

另據中國交通運輸部預計，今年十一長假期間，全中國跨區域人員流動量將超過19億人次，比去年同期日均成長0.7%。