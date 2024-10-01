強颱山陀兒來襲...福建出現「10級大風」 四條小三通航線停航

強颱山陀兒襲台，大陸福建、浙江沿岸也提高警備，福州部分地區已出現10級大風，沿海景區臨時關閉，浙江多地發布防台警報，啟動應急響應，多條客運航線停航。四條小三通客運航線也停航。

綜合海峽都市報、央視新聞等陸媒報導，中央氣象台在1日10時發布颱風橙色預警，福建省氣象台在10時59分發布颱風警報。陸媒並稱，山陀兒結構規整，渾圓飽滿，是有著十足破壞力的颱風。

據大陸氣象台訊息，山陀兒在12時距鵝鑾鼻西南方向約195公里，最大風力17級，定位超強颱風級。以每小時5公里左右的速度向西北轉北偏東方向移動。預計2日下午至晚上在台灣西南部沿海登陸，自南向北穿過台灣後，於3日白天移入台灣以東洋面，強度會明顯減弱。

中新社報導，預計1日中午到2日中午，巴士海峽、南海東北部將出現8到12公尺的狂浪到狂濤區，東海南部、釣魚島附近海域、台灣海峽、台灣以東洋面將出現5到8公尺的巨浪到狂浪區。

受山陀兒和冷空氣的共同影響，預計1日至2日，江蘇南通到浙江溫州沿海將出現50釐米到100釐米的風暴增水，福建沿海將出現60釐米到150釐米的風暴增水。

此外，受颱風影響，福建海事局通報，截至9月30日19時，福建沿海共有35條客渡運航線、55艘客渡船停航，其中廈(門)金(門)、泉(州)金(門)、馬尾至馬祖、黃岐至馬祖等4條「小三通」客運航線已全部停航，湄洲島輪渡停航；已有90個水上施工作業項目停工，198艘施工船舶已撤往安全水域。

在浙江方面，截至1日11時，除普陀山至朱家尖航線外，浙江舟山沿海71條水上客運航線均已停航。同時，自9月30日起，泗礁、枸杞、嵊山等嵊泗諸島累計疏散旅客7,000餘人次。

海事部門預計，大陸國慶假期舟山沿海水上發送旅客總量將比往年同期有所下降，原預計10月3日、10月4日出現的水上客流高峰也將隨之延後至5日。另截至10月1日9時，溫州已有8條沿海客運航線停航，台州海事部門已於10月1日9時啟動Ⅲ級防颱應急響應。