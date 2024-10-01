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節省經費...就地管理取代被旅遊 十一長假大陸加強監控維權人士

中央社／ 台北1日電
美媒報導，中國在「十一」國慶期間加強堅控維權人士，但從往年的帶往外地「旅遊」轉為就地管理，與此同時也增加人手防止外地維權人士進入北京。圖／法新社
美媒報導，中國在「十一」國慶期間加強堅控維權人士，但從往年的帶往外地「旅遊」轉為就地管理，與此同時也增加人手防止外地維權人士進入北京。圖／法新社

經濟不好也影響中國政府的維穩作法。美媒報導，中國在「十一」國慶期間加強堅控維權人士，但從往年的帶往外地「旅遊」轉為就地管理，與此同時也增加人手防止外地維權人士進入北京

今年是中共建政75週年，「十一」國慶假期自今天開始至7日。美國自由亞洲電台昨天引述著名中國維權律師王全璋表示，他的妻子李文足前幾天從外地回北京時在北京火車站被攔截，這是她首次遭遇這種情況。

王全璋還透露，9月29日他與家人開車離開北京，想趁假期回家鄉探望親人和旅遊，也被安全人員沿途跟蹤，直到他的車開上高速公路離開北京約50公里遠，尾隨跟蹤的安全人員才離開。

曾為六四學生領袖的獨立評論人季風「十一」前夕接受自由亞洲電台訪問時則表示，他已不能進入北京。

租住在河北燕郊的季風說，「他們已直接告訴我進不了北京，像我們這種敏感人物在敏感時期是進不了北京的」。

據了解，住在北京的維權人士像「天安門母親」成員今年「十一」則未被要求離開北京，但當局派人加強監控其他在北京的維權人士活動，出入住所都會派人跟隨。

至於已被中斷對外通訊的前記者高瑜，據報導，今年中國國慶期間也未被安排離開北京。但她的友人披露，高瑜至今不能使用電話，嚴重影響生活。

高瑜友人說，「好心人最近提供給高瑜一張電話卡，未料到高瑜插上電話卡，打算打出第一個電話，結果發現電話又被封了。你說這是什麼世道啊，高瑜連電話都不讓她打，她看病需要電話預約，進醫院需要掃描，這下她怎麼辦啊」。

另外，在武漢、上海和長沙等地區的維權人士都表示，近日陸續收到當地有關部門通知，國慶假期間不能離開所在地，行蹤也要接受安全人員監視。

了解內情的人士對自由亞洲電台表示，今年雖是中國75週年國慶，但是因為經濟差，維穩費也因此要跟著節省，當局並未如同以往安排維權人士在最少2名政治安全保衛人員陪同之下去外地「旅遊」（被旅遊），而是改為加強就地監控，節省維穩的人力和財力支出。

北京 監控

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