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男童騎腳踏車進電梯 他暴怒「丟出去」！網激辯：兩邊都不對
近日一則微博上的熱搜影片引發網友開戰。中國大陸一名男童騎腳踏車進電梯，後輪沒完全進去導致電梯門關不上，男童重新喬角度時，角落一名男子動手把腳踏車扔出電梯。
根據《縱覽新聞》報導，湖北一名網友PO出一段電梯監視器畫面，一名男童騎著腳踏車進電梯，因後車輪卡到電梯門，導致無法關上。男童把腳踏車再往電梯裡塞，此時角落一名成年男子竟用力將腳踏車往外推，最後直接把腳踏車丟出電梯外，男童則默默走出去。
這則影片上了微博熱搜，網友分成兩派激戰。一派認為男子身為大人不該欺負小孩子，「欺負孩子嗎」、「孩子心理得多難受啊」、「真無語，換成我還會幫他按著電梯門別關」、「既然這個大人這麼愛自己的小孩，對方小孩推車進來的第一時間，就不能幫忙擺位置嗎？非要用這麼暴躁的方式？人家是小朋友，你是大人，這樣子做對嗎」。
另一派則認為監視器沒有拍到全部畫面，男童應該是移車的時候壓到角落另一個小孩，才導致男子暴怒丟車，「車頭輪蹭別人身上或撞人了？左下還有個孩子，是後來才被抱起來的」、「小孩一開始推進來的時候，車子正著的，車尾沒完全進來，然後小孩把車頭往影片左下角推了一下，頂到更小的小孩了，想必是右下角男子的孩子，男子就惱火了，才把小孩的自行車扔出去」、「我感覺是小孩撞到別人了，男人很生氣。很難說，有的情況孩子需要碰到『惡人』才能學會懂道理」。
也有人認為兩邊都不對，「小孩在進電梯應該下單車推進來，這樣可以看到裡面的情況不碰到人，這是對電梯裡乘客的尊重。大人可以教育，但不該這樣粗暴對待別人的孩子」。
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