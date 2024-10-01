快訊

山陀兒直撲台灣…打亂投資人股票交割時程 看5類樣態別違約

教檢通過率僅五成 素養題太難或素質惡化？

座車國道被撞駕駛截肢 漢翔董事長胡開宏連夜醫院陪伴

聽新聞
0:00 / 0:00

陸十一長假起跑 多地景區、博物館門票已售罄

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸十一黃金周剛開始，多地景區、景區已經傳出長假期間門票已經售罄。（中新社）
大陸十一黃金周剛開始，多地景區、景區已經傳出長假期間門票已經售罄。（中新社）

中國大陸七天十一長假今日正式拉開序幕，但多地熱門旅遊景區門票預約已滿。大陸官方預計，今年民眾自駕出行比例或達八成，各地已傳出堵車消息。

大陸熱門的博物館如北京故宮博物院、南京博物院、湖南博物院、三星堆博物館等系統顯示，10月1日至6日參觀預約已約滿。南京博物院將在每天9時、13時、17時分別發放3,000張、2,000張、5,000張當日門票。

九寨溝風景名勝區管理局官網數據顯示，截至30日13時左右，九寨溝2日、3日和4日的遊客預訂人數都已超4萬人次，其中4日預訂已達4.1萬人次。此外1日和5日的遊客預訂人數已超2萬人次。九寨溝風景名勝區管理局表示，九寨溝景區最大遊客承載量為每日4.1萬人，售罄即停。

探訪熊貓一樣熱門，成都大熊貓繁育研究基地2日至5日每日上午場次均已售罄，10月1日上午場次以及10月2日、3日下午場次即將售罄。

大陸多地地鐵站迎接客流高峰，鐵路上海站在9月30日比日常客流多20餘萬人次，上海虹橋站呈現人山人海畫面；而位在成都東客站內的網民稱：「水洩不通」、「有一億人」。

據大陸交通運輸部預計，今年十一期間自駕出行比例將超過80％，達到15.26億人次。1日預計全國高速公路車流量將超6,500萬輛次，自駕出行小客車流量約為總數的八成左右。14時出行車流集中，10時出現整個假期的出行最高峰，擁堵緩行發生機率較高。

而十一長假前一日，「路上已長滿放假聰明人」成為熱搜，許多民眾為避免堵車提早半天出行，但依然困在路上，有網友稱「因為路上聰明的人太多了」。公路交通上，從9月29日到9月30日凌晨，不少網友在各個社交平台曬出高速多個路段的堵車視頻。有網友發文表示：「堵吐了！」

澎湃新聞引述社交平台網友發布內容稱， 「平常一個半小時，現在放假至少準備四個小時吧，畢竟國慶放假時間長，大家回家或者出去遊玩，做好擁堵的準備吧，只要放平心態就行！」

大陸十一長假今天開始，但前一日各地已湧現出遊、返鄉人潮，圖為南京火車站9月30日景象。（中新社）
大陸十一長假今天開始，但前一日各地已湧現出遊、返鄉人潮，圖為南京火車站9月30日景象。（中新社）

北京故宮

延伸閱讀

國台辦招手台胞 推「首來族」免門票

拉攏台灣「首來族」 國台辦：1年內遊景區免費

國台辦發布對台旅遊優惠 「首來族」赴千餘景區免門票

跟魔女琪琪飛越日本名古屋 撞臉蠟筆小新的馬賽克磁磚博物館

相關新聞

上海超市發生隨機砍人案致3死15傷 警：因經濟糾紛洩憤

上海市公安局松江分局1日發布通報指出，一男子30日晚間在超市內持刀傷人被當場抓獲，3人搶救無效死亡，15人受傷。據報主要...

上海沃爾瑪商城傳隨機砍人事件 已致3死15傷

中國大陸再傳「社會報復事件」。9月30日晚間近10時，上海市松江區一家沃爾瑪商城發生隨機砍人事件，根據上海市公安局今日凌...

陸十一長假起跑 多地景區、博物館門票已售罄

中國大陸七天十一長假今日正式拉開序幕，但多地熱門旅遊景區門票預約已滿。大陸官方預計，今年民眾自駕出行比例或達八成，各地已...

十一長假 機票飯店價大跌

中國大陸七天「十一」長假開始，據財新網報導，今年「十一」機票和飯店價格整體都比去年同期有所降低。網路旅遊平台「去哪兒」的...

上海東方明珠塔 迎第1億位遊客

來自德國的遊客彼得．鮑爾（Peter Baur）9月29日幸運地成為上海東方明珠塔的第一億位遊客，並獲頒紀念證書和紀念塔...

大陸黃金周 鐵路估運1.75億人次

大陸十一黃金周今天啟動，中國國家鐵路集團表示，鐵路國慶黃金周運輸自9月29日開始，至10月8日結束，為期10天，全國鐵路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。