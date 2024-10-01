陸十一長假起跑 多地景區、博物館門票已售罄
中國大陸七天十一長假今日正式拉開序幕，但多地熱門旅遊景區門票預約已滿。大陸官方預計，今年民眾自駕出行比例或達八成，各地已傳出堵車消息。
大陸熱門的博物館如北京故宮博物院、南京博物院、湖南博物院、三星堆博物館等系統顯示，10月1日至6日參觀預約已約滿。南京博物院將在每天9時、13時、17時分別發放3,000張、2,000張、5,000張當日門票。
九寨溝風景名勝區管理局官網數據顯示，截至30日13時左右，九寨溝2日、3日和4日的遊客預訂人數都已超4萬人次，其中4日預訂已達4.1萬人次。此外1日和5日的遊客預訂人數已超2萬人次。九寨溝風景名勝區管理局表示，九寨溝景區最大遊客承載量為每日4.1萬人，售罄即停。
探訪熊貓一樣熱門，成都大熊貓繁育研究基地2日至5日每日上午場次均已售罄，10月1日上午場次以及10月2日、3日下午場次即將售罄。
大陸多地地鐵站迎接客流高峰，鐵路上海站在9月30日比日常客流多20餘萬人次，上海虹橋站呈現人山人海畫面；而位在成都東客站內的網民稱：「水洩不通」、「有一億人」。
據大陸交通運輸部預計，今年十一期間自駕出行比例將超過80％，達到15.26億人次。1日預計全國高速公路車流量將超6,500萬輛次，自駕出行小客車流量約為總數的八成左右。14時出行車流集中，10時出現整個假期的出行最高峰，擁堵緩行發生機率較高。
而十一長假前一日，「路上已長滿放假聰明人」成為熱搜，許多民眾為避免堵車提早半天出行，但依然困在路上，有網友稱「因為路上聰明的人太多了」。公路交通上，從9月29日到9月30日凌晨，不少網友在各個社交平台曬出高速多個路段的堵車視頻。有網友發文表示：「堵吐了！」
澎湃新聞引述社交平台網友發布內容稱， 「平常一個半小時，現在放假至少準備四個小時吧，畢竟國慶放假時間長，大家回家或者出去遊玩，做好擁堵的準備吧，只要放平心態就行！」
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