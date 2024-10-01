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廣州全撤購房限制似起作用 新建案訪客不停

中央社／ 香港1日電

據報導，在中國廣州市全面取消購房限制措施後，市場已有反應，昨天市內一些新建案整日不停接待訪客。

明報今天發自當地的報導指出，在新政公布前，廣州還有海珠、天河、越秀、荔灣及白雲區仍然限購；新政公布後，廣州是中國大陸首個全面取消限購的一線城市，14年限購令正式結束。

報導表示，昨天下午3時左右，位於海珠區的新建案「保利燕語堂悅」，售房處大廳約有7成座位坐着訪客，售房處也不時有職員領着剛到的客人進內參觀，期間有市民立即成交，敲「金蛋」及放炮慶祝。

報導引述購房客說，擔心政策放寬後，好單位變得搶手，所以提前看房

售房處職員也表示，昨天確實收到較多看房預約，「雖然不及假期，但以平日來說，能夠全日幾乎沒停過有客，情況比較少見」。

相關職員估計，在「十一」國慶假期間，看房人數會更多，考慮到新政很可能刺激銷售，加上原本已安排好的「十一」促銷活動，可望吸引更多成交量，公司已安排一些同事銷假，增加人手應付。

報導表示，另一個位於天河區的新建案「珠江花城」昨天也陸續有市民前往看房；售樓處職員說，此前很多客戶的觀望情緒比較重，在限購政策取消後，部分還在猶豫的客戶改變了態度，公司已加派人手備戰「黃金週」。

為了配合北京中央挽救房市的政策，廣州9月29日宣布全面取消此前各種房屋限購措施。

客戶 新建案 看房

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