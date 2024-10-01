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上海男子侮辱中共特工烈士 獲刑兼賠償

中央社／ 香港1日電

據報導，中國上海一名男子因為侮辱中共「特工烈士伉儷」，近日被上海法院判處入獄半年但緩刑1年、發布道歉聲明，以及支付公益損害賠償金人民幣1萬元（約新台幣4.5萬），這筆款項用於製作紀念兩位烈士的宣傳。

星島日報今天在報導中轉述大陸消息指出，這是上海首宗侵害英雄烈士名譽、榮譽罪案件，涉事男子叫張飛，被指為「獲流量不擇手段」，發布侮辱、貶損中共革命烈士陳爾晉、王曼霞的兩條短影片。

據報導，陳爾晉原是國民政府軍官，曾任蔣介石身邊的憲兵隊隊長；王曼霞是中共女特工，受周恩來之命潛入國民黨內部。1938年，王曼霞和陳結為夫婦，並策反對方，二人從此成為潛伏在國民黨高層的「特工伉儷」，屢建功勞，1948年5月身分敗露同遭處決。

報導表示，上海靜安區人民法院公布，去年中，被告人張飛為提升其在短影片平台的關注度，先後發布侮辱、貶損陳、王的兩條短視頻，導致其他用戶陷入錯誤認識，造成惡劣社會影響。

去年10月，張飛主動到案，今年4月被起訴，7月發出道歉信，承認「歪曲歷史事實」。法院指出，鑑於被告初犯且自首，因此依法輕判。

上海 中共 烈士

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