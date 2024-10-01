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上海超市發生隨機砍人案致3死15傷 警：因經濟糾紛洩憤

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
上海警方通報，一男子林某某（中）30日晚間因經濟糾紛洩憤在上海超市內持刀傷人被當場抓獲，3人搶救無效死亡。（圖取自微博＠70後范姐看世界）
上海警方通報，一男子林某某（中）30日晚間因經濟糾紛洩憤在上海超市內持刀傷人被當場抓獲，3人搶救無效死亡。（圖取自微博＠70後范姐看世界）

上海公安局松江分局1日發布通報指出，一男子30日晚間在超市內持刀傷人被當場抓獲，3人搶救無效死亡，15人受傷。據報主要因經濟糾紛洩憤。

上海市公安局松江分局在1日凌晨警情通報指出，松安分局在30日21時47分接獲報警稱，松匯中路某超市內有一男子持刀傷人。民警趕到現場後，犯罪嫌疑人為37歲男子林某某，其被當場抓獲，18名受傷人員馬上送醫救治，其中3名傷者搶救無效死亡，其餘傷者無生命危險。

據警方初步偵查，林某某因個人經濟糾紛，來滬洩憤實施上述行為。案件在進一步偵辦中。

綜合網上流出多段影片及多張監視器畫面截圖顯示，兇嫌襯衫敞開、雙手垂直持著尖刀，一臉怒氣地在超市走動，旁邊的收銀員定睛望著他，其他顧客紛紛慌忙逃走。另外傷者畫面顯示，一名穿著紅衫男牛仔褲的男傷者仰臥地面，左下腹受傷流血，他一邊手捂著傷口，一邊疑似撥打電話，而距離他不遠之處，有名女子坐在自動扶梯口，抱著一名身上血跡斑斑的幼童，有圍觀者向她遞上紙巾，按在小孩的胸頸部位，希望為他止血。

另據大陸網友流傳的對話截圖，當日晚間位於松江區松匯中路上的沃爾瑪超市119與110的警鈴聲陸續響起，引起當地一陣騷動。

上海 公安 超市

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