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上海沃爾瑪商城傳隨機砍人事件 已致3死15傷
中國大陸再傳「社會報復事件」。9月30日晚間近10時，上海市松江區一家沃爾瑪商城發生隨機砍人事件，根據上海市公安局今日凌晨通報，事件共造成3人死亡、15人受傷。一名37歲男性嫌犯當場被捕。上海警方稱，據初步偵查，犯罪嫌疑人因「個人經濟糾紛，來滬洩憤實施上述行為」。
對於這起事件上海當地媒體尚無相關報導，但網上有不少傳聞。社交平台「Ｘ」上有網友稱，松江公安局的朋友透露，「事情大概就是團夥作案，幾個新疆人報復社會無差 別傷人」。還有消息稱，「據說兇手一共三人，抓住一個、跑了兩個！」
中國大陸近年來不時傳出類似的社會報復事件，但官方事後均為再公布相關事件的具體發生原因。大陸網民表示，「刀仔隨機秒人，反社會四處有」「社會戾氣太重了」「每天都會發生的『偶發事件』，今天來上海了」。
不少大陸網友則將這類事件稱為「獻忠事件」。張獻忠為明朝末年農民起義軍領袖，崇禎三年（1630年）起義，崇禎十七年（1644年）取四川，在成都即位，號大西國，年號大順，改成都為西京。後清兵南下後，張獻忠拒戰不利，退出成都。順治三年（1646年），在西充鳳凰山被清兵射死。
百度百科稱，「張獻忠統軍作戰十餘年，善於以走致敵，運用遠程奔襲、聲東擊西和裡應外合等戰法，出奇制勝，為推翻明朝統治起了重要作用。」
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