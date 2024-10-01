上海東方明珠塔 迎第1億位遊客

來自德國的遊客彼得．鮑爾（Peter Baur）9月29日幸運地成為上海東方明珠塔的第一億位遊客，並獲頒紀念證書和紀念塔模。

中新社報導，9月29日也是彼得．鮑爾與太太結婚35周年紀念日。雙喜臨門的他表示，上海的城市美景和琳瑯滿目的上海禮物都讓人流連忘返，他會永遠記住這個特別的時刻，希望能和上海再一次相見。

當天，由上海市文化和旅遊局製作推出的「SHANGHAI藝術裝置」也全新亮相，以獨特創意和視覺衝擊力吸引現場的目光。

據該裝置的設計師托爾．克拉松（Tore Claesson）介紹，這個作品採用充滿活力的配色方案和精心設計的幾何形狀，如象徵著科技和商業發展的向上三角形，以及代表黃浦江的「S」形曲線，用富有創意的方式巧妙地展現了上海作為國際大都市的多元魅力和無限活力。

活動現場，上海市文化和旅遊局局長鍾曉敏向設計師托爾．克拉松贈送了「上海禮物」，以表彰其對上海城市形象推廣所作貢獻。

今年1至6月，上海接待入境遊客超300萬人次，同比增長超過140%，入境旅遊市場呈現出加速復甦的良好態勢。