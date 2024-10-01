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陸搶台客「首來族」 千餘景點免門票

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

兩岸旅遊尚未恢復常態，大陸仍積極出招吸引台灣遊客。大陸國台辦昨宣布，對台灣「首來族」赴大陸一二五六個景區，可享受免門票優惠。而就大陸何時恢復陸客赴台旅遊，大陸文旅部昨向賴政府喊話，希望從民眾福祉出發，確保兩岸旅遊交流順利進行。

大陸今起展開為期七日的「十一」長假，為吸引台灣民眾赴陸旅遊，國台辦發言人陳斌華昨宣布，大陸首批一二五六個景區推出台灣民眾赴大陸旅遊促銷活動，對持首次辦理台胞證（簽發次數為一）的台灣民眾，一年內到景區遊覽免除門票費用。

同時，北京天壇公園、頤和園，浙江千島湖景區、湖南張家界、貴州黃果樹、西藏布達拉官等五十四個大陸五Ａ級景區，和四三二個大陸四Ａ級景區，對台灣「首來族」實施優惠。

陳斌華說，歡迎廣大台灣民眾在金秋時節赴大陸旅遊觀光，飽覽大美河山，探尋燦爛中華文化，體驗各地風土人情，感受大陸發展進步。

此外，大陸在恢復福建居民赴馬祖金門的旅遊簽注申請後，何時開放福建居民赴台團體旅遊受關注。大陸文旅部副部長張政昨在北京一場記者會上表示，大陸希望大陸居民能夠早日赴台灣本島旅遊，也希望台灣當局真正從兩岸民眾福祉出發，確保兩岸旅遊交流順利進行。他提到，目前已有一些大陸居民前往馬祖和金門旅遊，大陸「十一」期間，預計會迎來一波旅遊高峰。

北京 金門 馬祖

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