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大陸擴大免簽 新增四個國家

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

針對大陸外交部長王毅出席聯合國大會期間，宣布給予葡萄牙、希臘、賽普勒斯、斯洛維尼亞免簽證待遇，大陸外交部發言人林劍昨（30）日在北京表示，促請有關國家也給予中方人員更多的簽證便利。

為吸引更多境外遊客，大陸去年底來已先後單方面給多個國家免簽入境待遇。

林劍指出，為進一步促進中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，對葡萄牙、希臘、賽普勒斯、斯洛維尼亞持普通護照人員試行免簽政策。2024年10月15日至2025年12月31日期間，上述國家持普通護照人員赴中國大陸經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。他同時促請有關國家也給予中方人員更多簽證便利。

公開資料顯示，自2023年底以來，大陸已先後宣布對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞、汶萊、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡、澳洲、紐西蘭、波蘭、丹麥等國實施單方面免簽。此外，位於大陸19個省市的41個對外開放口岸，也已針對54個國家人員實施72小時或144小時過境免簽。

免簽政策最顯著的作用是直接帶動中國大陸入境遊市場。

免簽 簽證 馬來西亞

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