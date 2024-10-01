國台辦招手台胞 推「首來族」免門票

在兩岸觀光開放緩步前行下，大陸操作兩手策略，國台辦於「十一」假期前夕，宣布對台灣「首來族」赴大陸1,256個風景區的免門票促銷活動；同日，就何時恢復陸客到「台灣本島」旅遊，大陸文旅部喊話賴政府要從民眾福祉出發，確保兩岸旅遊交流順利進行。

大陸今起展開為期七日的「十一」長假，為吸引台灣民眾赴陸旅遊，國台辦發言人陳斌華昨（30）日宣布，陸方針對台灣同胞來大陸旅遊推出的促銷活動。

陳斌華說，據統計，大陸首批已有1,256個風景區推出台胞來大陸旅遊促銷活動，對持首次辦理台胞證（簽發次數為 01）的台灣同胞一年內到風景區遊覽免除門票費用。

同時，北京天壇公園、頤和園，浙江千島湖景區、湖南張家界、貴州黃果樹、西藏布達拉官等54個大陸5A級景區，和433個大陸4A級景區，對台灣「首來族」採取優惠措施。

陳斌華說，歡迎廣大台灣同胞在金秋時節來大陸旅遊觀光，飽覽大美河山，探尋燦爛中華文化，體驗各地風土人情，感受大陸發展進步。

另外，就恢復福建居民赴馬祖、金門的旅遊簽注申請後，大陸何時開放福建居民赴台灣本島團體旅遊，大陸文旅部副部長張政昨在北京的一場記者會上表示，我們希望大陸居民能夠早日赴台灣本島旅遊，也希望台灣當局真正從兩岸民眾福祉出發，確保兩岸旅遊交流順利進行。

張政還說，據了解，現在已經有一些大陸居民前往馬祖和金門旅遊，「十一」假期期間，估計會迎來一波旅遊高峰。