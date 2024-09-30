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拉攏台灣「首來族」 國台辦：1年內遊景區免費

中央社／ 台北30日電

中國大陸「十一」長假將至，國台辦發言人陳斌華今天藉此機會表示，大陸首批共有1256個景區，將對首次辦理台胞證前往大陸的「首來族」台灣民眾給予1年內前往景區遊覽免門票的優惠。

中國大陸國務院台灣事務辦公室今天以陳斌華答記者問的名義，以書面作上述表示。

陳斌華提到，據統計，中國大陸首批已有1256個景區推出「台胞來大陸旅遊」促銷活動，對持首次辦理台胞證（簽發次數為01）的台灣民眾1年內到景區遊覽，免除門票費用。

他說，這些景區包括北京天壇公園、頤和園；浙江西溪國家濕地公園、千島湖景區；湖南張家界、南嶽衡山景區；海南南山、蜈支洲島旅遊區；貴州黃果樹風景名勝區、西江千戶苗寨；西藏布達拉宮、大昭寺等54個5A 級景區；以及北京中山公園、西藏哲蚌寺等433個4A級景區，對台灣「首來族」採取上述優惠措施。

陳斌華說，台灣「首來族」赴大陸旅遊，可透過景區網站、入口標識和相關旅行社等，及時了解景區對台灣民眾減免門票費用措施。上述列入首批推出促銷活動的景區目錄，將在國台辦微信公眾號公布。

北京 陳斌華

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