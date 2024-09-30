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中緬聯合行動 押回313名跨境電信網路詐騙犯

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中緬警方在緬北開展聯合打擊行動，大陸警方由此押回313名跨境電信網路詐騙犯。（圖／取自央視新聞）
中緬警方在緬北開展聯合打擊行動，大陸警方由此押回313名跨境電信網路詐騙犯。（圖／取自央視新聞）

大陸公安部通報，中緬警方在緬北開展聯合打擊行動，中國警方由此押回313名跨境電信網路詐騙犯。

大陸公安部刑事偵查局9月30日在官方微信公眾號上通報，中國警方與緬甸警方通過國際執法合作，在緬北木姐地區開展第二次聯合打擊行動，一舉抓獲870名實施跨境電信網路詐騙的犯罪嫌疑人。其中緬甸籍犯罪嫌疑人557名，中國籍犯罪嫌疑人313名。按照雙方協定，目前中國籍犯罪嫌疑人已全部移交中方，緬甸籍犯罪嫌疑人由緬方打擊處理。

根據通報，今年3月，針對緬北涉中國電信網路詐騙犯罪形勢持續好轉，但木姐地區仍有詐騙集團心存僥倖、頂風作案，中緬警方首次在緬北木姐地區開展聯合打擊行動，清剿電詐窩點，抓獲800餘名犯罪嫌疑人。近半年來，大陸公安機關工作中又發現，部分詐騙分子重新聚集到該地區，在當地武裝勢力的庇護下組建詐騙窩點，繼續對中國公民實施虛假網路投資理財、刷單返利、虛假貸款等詐騙活動。

通報指出，為持續形成嚴打高壓態勢，堅決防止此類犯罪活動死灰復燃，中國公安部與緬甸警察總部就繼續清剿木姐地區詐騙窩點達成一致意見，決定開展第二次聯合打擊行動。根據中國公安機關提供的詐騙窩點和相關人員線索，緬甸警察總部再次派員赴緬北木姐地區，組織指揮當地執法力量開展集中抓捕行動，抓獲一大批涉詐犯罪嫌疑人，繳獲電腦、手機、詐騙話術腳本等一批作案工具。

經初查，在抓獲的313名中國籍涉詐犯罪嫌疑人中，在逃犯罪嫌疑人45名。目前全部中國籍犯罪嫌疑人及涉案證據物品已通過雲南瑞麗邊境口岸順利移交中方，公安部已部署有關地方公安機關將犯罪嫌疑人有序押回，全力開展案件偵辦工作。

中國公安部有關負責人表示，中國警方將與緬甸執法部門持續深化警務執法合作，常態化開展聯合打擊行動，堅決將緬北涉中國電信網路詐騙犯罪「毒瘤」清除乾淨。

詐騙集團

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