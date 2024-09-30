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中國「十一」假期 機票飯店價格年減2成

中央社／ 台北30日電

中國長達7天的「十一」假期明天開始，陸媒報導，今年十一假期的機票價格較去年下跌2成，中國國內的中高星級酒店平均價格也較去年低了2成，更有部分地區的住宿價格下跌近40%。

據澎湃新聞、財新網等陸媒報導，今年十一假期中國國內外機票價格呈下跌趨勢，據旅遊資訊平台「航班管家」，截至9月24日，十一假期中國國內機票（經濟艙）票價較去年同期下跌23%，較2019年同期下降8%；國際及港澳台機票（經濟艙）均價也較去年下降30.43%，較2019年下降12.86%。

中國社群平台微博上有網友指出，起飛前4天，同一航線其他航空公司的票價越來越便宜，光是單程就少了人民幣500元（約新台幣2200元）；更有網友反映，十一假期廣州往返曼谷的國際機票才相隔一個半月，價格竟便宜400元。

財新網的報導指出，航班供給恢復、免簽政策是跌價主因。

此外，中國國內住宿價格也大幅下跌。據旅遊資訊平台「去哪兒網」25日預估，從目前預訂情況來看，今年十一假期中高星級酒店平均價格也較去年低了2成。

另據旅遊資訊平台「攜程」此前發布的報告顯示，浙江雲和、福建武夷山、海南萬寧、廣東汕尾等地酒店均價也比去年下降40%。

有民宿平台內部人士指出，就中國國內民宿來說，今年假期品牌連鎖的民宿日均房價下降近2成，但整體訂單量高於去年。

據報導，今年十一假期中國國內遊的熱門目的地前10名依序為：北京、成都、重慶、上海、長沙、南京、杭州、西安、武漢、青島。

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