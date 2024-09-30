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香港衛視遭中國社媒封禁 報導常涉敏感事件

中央社／ 台北30日電

港媒明報今天報導，粉絲逾千萬的「香港衛視」在微博、抖音、微信等多個中國社群平台的官方帳號28日突然全部被封禁，具體原因暫未知，有網友猜測可能與報導涉及敏感事件有關。

據報導，香港衛視的抖音官方帳號顯示「由於違反『抖音社區自律公約』的相關規定，該帳號已被封禁」，粉絲數量定格在1438萬，曾發布的短片累計獲讚1.6億個，最近發布的一則影片是關於山東村官涉嫌酒駕，日期為本月5日。

報導說，香港衛視本月18日開通「快手」帳號繼續發片至上週六（28日）被封，有網友猜測香港衛視放棄「抖音」轉投「快手」可能是當時已遭「隱形禁言」。

對於被封殺的原因，有網友認為香港衛視「說真話從不打碼」，可能侵犯新聞當事人的隱私；也有人猜測，香港衛視近來經常報導中國大陸敏感事件，例如杭州外賣員抗議、跨境電商平台TEMU商家維權，以及湖南財政廳長劉文杰「被綁住雙手扔下樓」、中國留學生恐嚇聲援「白紙運動」的同學被捕等涉及時政的內容。

明報記者致電香港衛視在香港、深圳、上海等地辦公室電話，大多無人接聽或空號，僅廣告部門員工羅小姐表示，目前社群媒體帳號處於「暫時停止更新的狀態」。至截稿前，香港衛視未進一步回應。

報導表示，相較其他中國傳媒，香港衛視因大膽的選題與報導方式近期在中國大陸網路走紅，網友稱「粉絲比本地人都多」，香港衛視綜合台台長秦楓8月6日在微博發文稱「24小時漲粉一百多萬」。

報導也提到，該台名為「香港衛視」，但許多港人未曾聽說。香港衛視2008年在港註冊，2010年開台，在香港擁有非本地電視節目服務牌照，透過衛星訊號播放，在中國大陸除經營社群媒體，也在收費電視台、影片網站播出節目，其官網在廣東公安廳備案，目前仍可在中國大陸正常瀏覽。

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