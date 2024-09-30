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江蘇8旬老婦被天降火鉗插入後背不治 高空作業人員無意掉落

香港01／ 撰文：盛昀
江蘇南通一老人被高空墜落火鉗扎傷去世。（影片截圖）
江蘇南通一老人被高空墜落火鉗扎傷去世。（影片截圖）

《極目新聞》報導，9月27日，有網友拍片指，江蘇南通一屋苑，一名80多歲的阿婆被高空墜落的火鉗扎到後背。據悉，阿婆已不幸去世，火鉗是高空作業人員無意掉落，警方已找到相關責任人。

現場圖片可見，一名穿著青綠色衣服的銀髮老人躺臥在疑似屋苑內的道路上，肩背被一把火鉗插入，周圍有民眾在圍觀。另有現場影片顯示，阿婆趴在急救床上，左肩後側被一把火鉗扎傷，現場有急救人員正在處置。

當地村委會職員表示，被扎傷的阿婆已經80多歲，是該屋苑的居民，事發後送到醫院搶救了。當地街道辦事處則表示，火鉗是高空作業人員無意掉落，並非故意的高空擲物。

天生港派出所職員表示，辦案民警已經找到責任人，正在調查處理中。當地官方部門了解到，27日被火鉗扎傷的阿婆，搶救無效已經不幸去世。

律師分析觸犯的罪刑

河南澤槿律師事務所主任付建認為，如果高空墜物是故意為之，且情節嚴重，則可能觸犯《中華人民共和國刑法》中關於危害公共安全罪、故意傷害罪或故意殺人罪的相關規定。

而對於無意的高空墜物，如果未造成嚴重後果，一般不追究刑事責任。在本案中，由於墜物是高空作業人員無意掉落，而非故意拋擲，因此主要涉及民事責任。

高空作業人員作為侵權人，應承擔賠償阿婆及其家屬各項損失的責任。

網友評論：

「高空作業更應該要注意安全作業。」

「安全防護設施不到位，密目網沒有掛，不然東西不會跌落，施工單位責任很大。」

「這真的是禍從天降！」

「明知高墜物能使人傷亡，怎能說無意的呢？」

「高空作業的所有工具都需要上安全繩的，明顯是不規範操作，還說無意？」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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