女子酒後稱「想要渣男」…4閨密叫來男子「完成心願」下場慘了

酒後發言不可當真！中國大陸1名女子邀請4名閨密到家中喝酒，醉酒後開玩笑地向閨密表示「想玩玩渣男」，沒想到4名閨密把玩笑當真，找來李姓「渣男」與女子發生性關係，李男更拍下性愛影片，再聯繫其朋友到來接手與女子性交。

最終4名閨密及和2名男子均被控強姦罪罪成，分別判處有期徒刑2年至9年不等。

女子酒後說「想玩渣男」

綜合大陸媒體報導，事發2019年5月深夜，剛與男友分手的林姓女子，約4名閨密在家裡喝酒訴苦，至醉酒後，林女竟開玩笑說「想玩玩渣男」。言者無心，聽者有意，4名閨密經商量，決定找來李姓男子幫林女「完成心願」。

李男聞訊到場，在閨密幫助下把林女抱上計程車帶到酒店，趁林女不省人事，連續2次與林女發生性關係，並拍下性愛影片。至凌晨1時左右，李男離開酒店處理事情，其間把性愛影片發送予朋友鄭性男子分享，鄭男覺得十分誘惑，提出也想與林女性交。

女子遭2男輪流性交

1小時後，李男回到酒店，發現林女仍酒醉未醒，再次與林女性交。完事後，李男把房卡交給前來「赴約」的鄭男，讓鄭男「接手」繼續與林女性交。

至事發翌日，李男到警察機關自首，4名閨密接到警察電話後亦主動到案，鄭男也被警帶回。訊問期間，6人供述了犯罪事實，被控強姦罪受審。

6人同犯強姦罪判刑

四川省雅安市雨城區人民法院審理後認為，李男、鄭男違背林女意志，趁林女醉酒輪流發生性關係；4名閏密違背林女意志，趁林女醉酒，電話聯繫李男與林女發生性關係，均構成強姦罪。

案件審理期間，林女與其中3名閏密達成賠償協定，林女也發出對3人的書面諒解書。最終法院判處李男有期徒刑9年；鄭男有期徒刑7年；4名閏密中，1人被判處有期徒刑3年，緩刑4年，另外3人則被判處有期徒刑2年，緩刑2年。

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文章授權轉載自《香港01》