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陸「十一」黃金周 機票、飯店價格較去年跌兩成

聯合報／ 大陸中心／即時報導
俄羅斯也是大陸今年「十一」熱門的出境遊目的地，上海就趕在「十一」前開通與俄羅斯韃靼斯坦共和國首府喀山的直飛航線。（新華社）
俄羅斯也是大陸今年「十一」熱門的出境遊目的地，上海就趕在「十一」前開通與俄羅斯韃靼斯坦共和國首府喀山的直飛航線。（新華社）

中國大陸七天「十一」長假明天開始，據財新網報導，今年「十一」機票和飯店價格整體都比去年同期有所降低。網路旅遊平台「去哪兒」的數據顯示，國內機票平均支付價格較去年下跌近兩成；中高星級飯店「十一」的平均房價，也比去年同期降低了兩成。

報導稱，「十一」是中國大陸今年最後一個小長假。今年「十一」國內遊的熱門目的地前十名依序為：北京、成都、重慶、上海、長沙、南京、杭州、西安、武漢、青島。

而「十一」期間最具性價比的前十個城市則是福建廈門、海南陵水、廣東潮州、四川自貢、廣東珠海、陜西西安、海南三亞、江蘇連雲港、陜西咸陽、山東日照，這十地機票與飯店價格都較去年下降了兩成以上。

此外，從大城市飛往旅遊城市的航線，經濟艙5-6折即可買到；航班較多的航線（北京、上海、廣州、深圳、成都之間的航線），4折左右即可購買。

在出境遊方面同樣出現跌價現象，財新網稱，航班供給恢復和免簽政策是跌價的主因。截至9月9日，攜程旗下市場洞察平台FlightAI數據顯示，「十一」假期，大陸國內、出境機票價格年比回落均逾兩成。

「去哪兒」平台上截至9月12日的數據顯示，「十一」出境遊機票、飯店平均支付價格分別降低了15%、9%，帶動國際機票預訂量較去年同期「翻番」（成長一倍）。

中國經濟網報導，多家線上平台和線下旅行社的統計顯示，今年出境遊依然火爆，「十一」出行的簽證辦理量較去年同期增長七成，日本、韓國、澳洲、美國、越南、紐西蘭、英國、俄羅斯、法國、西班牙是今年「十一」十大熱門辦簽國家。

中國山水旅行社總經理張麗麗表示，隨著大陸遊客對個性化旅遊體驗的追求，一些小眾的出境遊目的地受到關注，如匈牙利、肯亞等，前往這些目的地的機票預訂熱度增幅均達到3倍以上。

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