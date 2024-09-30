福廈高鐵周年 旅客破千萬人次

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
2023年9月28日，大陸首條時速350公里跨海高鐵——福廈高鐵正式開通運營，迄今已屆滿一周年，帶動周邊地區經濟發展。圖為開通運營前，一列運行試驗車組駛過福廈高鐵湄洲灣跨海大橋。（新華社）
2023年9月28日，大陸首條時速350公里跨海高鐵——福廈高鐵正式開通運營，迄今已屆滿一周年，帶動周邊地區經濟發展。圖為開通運營前，一列運行試驗車組駛過福廈高鐵湄洲灣跨海大橋。（新華社）

自去年9月28日開通運營以來，大陸福廈高鐵開行列車近2萬列，發送旅客1072萬人次，成為經濟高質量發展的強勁引擎。

中新社報導，位於僑鄉福清市的福清融僑經濟技術開發區是中國大陸首個以「僑」命名的國家級開發區，但發展長期受制於交通不便等難題。林強是開發區中一家服裝製造企業的負責人，福廈高鐵開通前向外拓展業務面臨諸多困難。「以前去廈門談業務，路上就要花費大半天時間，市場拓展受到很大限制。現在坐高鐵，一天都可以來回幾趟。」

如今，從福清西站出發前往廈門、深圳、上海出差均十分便捷。林強介紹，福廈高鐵紅利在釋放，其企業過去一年銷售額同比增長了30%，利潤大幅提升，不僅在福建省內市場站穩了腳跟，還成功闖入了長三角和珠三角地區。

便利的交通推動了人流、物流、資金流共融，以「中國速度」為經濟發展和人才交流注入了新活力。福廈高鐵從運營初期每日開行動車組列車7.5對，到現在每日開行動車組列車46對，運力得到了極大的提升。 　　

福廈高鐵自北向南途經福州、莆田、泉州與廈門，將福建東南沿海城市群串聯成一條黃金旅遊帶。在廈門從事旅遊行業多年的張志遠，去年事業迎來了爆發期。此前主要在廈門帶團的他，現在足跡已遍布全省，工作模式和業務範圍都有了巨大改變。 　　

因應福廈高鐵開通，張志遠及時拓展業務，推出了「廈門—泉州—莆田—福州」文化遊、「廈門—福州—三明—泰寧」風光遊等多條旅遊線路。「有了高鐵的加持，在有限的旅行時間裡可以做更多的方案，遊客們可以很輕鬆地在幾天內遊覽多個城市，體驗不同的文化和風景。」 　　

便利的交通帶來了更多的遊客，張志遠的團隊規模也因業務量增加而不斷擴大，從原來的十幾人發展到現在的幾十人。「福廈高鐵的開通對我來說是一個巨大的機遇，它讓我的事業有了新的發展，也讓更多的人能够瞭解和喜愛我們福建的美景和文化。」 　　

福廈高鐵打造的一小時生活圈擴大了福建居民出遊的選擇範圍，也吸引了不少長三角、珠三角等地區的遊客。過去一年，泉州、莆田、福州等地接待遊客人數均出現了井噴現象。尤其是泉州文旅風生水起，今年1至8月接待遊客7651萬人次，已從一座網紅城市發展為一座長紅城市。 　　

泉州市文化廣電和旅遊局對外交流科科長曾世彬介紹，短短一年，泉州接待省外遊客的占比就從三成增長到六成，「我們也搶抓新機遇，推出了眾多『高鐵+非遺』精品旅遊路線，泉州文旅在福廈高鐵的助推下步入了2.0版本。」

廈門 福建 高鐵

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