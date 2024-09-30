中軸線鐺鐺車 暢遊15處文化遺產

北京公交日前優化開通大美中軸線觀光巴士線路。該觀光線路採用新型仿古鐺鐺車，採取日遊和夜遊2種服務方式，遊客可暢遊15處古都之脊的文化遺產，體驗壯美有序、古今交融的城市畫卷。

走上仿木車廂，紅燈籠、宮牆等裝飾讓乘客穿越至舊時光。車窗上方，還展示著正陽門、永定門、鼓樓等中軸線上名勝古蹟的介紹。上午10時，日遊線正式發車。「大家看向右側窗外，這座哥特式建築是京奉鐵路正陽門東車站……。」「前方的永定門，過去是北京外城正大門，是北京中軸線的南起點……。」隨著車輛前行，導遊娓娓道來，講述著名建築的前世今生。

日遊線鐺鐺車從前門出發後，向南行駛至永定門，再向北一路奔向鐘鼓樓。「中軸線申遺成功了，今天特地帶著孩子來深度體驗一下。自己開車不方便停車打卡，這條線路很方便，車上古色古香，還有人講解，讓孩子進一步了解古都歷史。」市民于超說。

據了解，日遊線首末站為前門—鼓樓，發車時間為每日10時至17時，線路長12公里，中途不設站，單向運營，沿途經過正陽門、永定門、天壇、天安門廣場、故宮、景山公園、萬寧橋、鐘鼓樓等景點，票價50元人民幣/人，包含講解服務，車上可選購文創產品。

夜遊線首末站為前門—前門，遊客在官方線上平台預訂乘車，計畫發車時間為19時，線路長25公里，中途不設站，途經正陽門、永定門、天壇、天安門廣場、故宮、景山公園、萬寧橋、鐘鼓樓等景點，票價268元人民幣/人。夜遊線需至少提前1天線上預訂，滿10人發車，身高1.3米以下兒童不占座免費。產品包含講解服務、曲藝表演、京味烤鴨套餐或西式簡餐。