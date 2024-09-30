三星堆博物館 沉浸體驗考古成果

來自四川德陽三星堆博物館消息，全新的「尋覓三星堆—祭祀坑考古發掘現場」大空間VR沉浸式探索體驗項目（簡稱「VR體驗」）已經正式開放，滿足廣大遊客「現場感受文物發掘」的願望。

該VR體驗以科普三星堆遺址重要遺跡和3—8號祭祀坑考古發掘研究成果為主，旨在讓觀眾得到最全面最生動最真實的考古方艙參觀體驗。

VR體驗時長30分鐘，場景內容大致包括「青銅之路」、「博物館奇妙夜」、「祭祀坑探秘」、「鳥瞰三星堆遺址」四個部分。

其中，「青銅之路」主要介紹三星堆遺址基本情況，「博物館奇妙夜」帶領觀眾以飛行視角縱覽三星堆周邊風雲。

「祭祀坑探秘」由數位人引導觀眾在3-8號祭祀坑瞭解文物埋藏、文物提取、實驗分析、象牙保護、文物修復等考古研究成果，「鳥瞰三星堆遺址」則駕駛黃金面具於歷史星河間穿梭，見證滄海桑田。

此外，該VR體驗有敘事功能，以四人小分隊探險為主要線索，通過多元化場景和故事化敘事，更好地實現高品質、沉浸式的三星堆考古成果體驗。