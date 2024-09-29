動工進度曝光 金廈大橋陸方負責廈門段A1完工約5成

大陸為推動兩岸融合發展，於今年1月對金廈大橋（廈門段）動工建設，施工項目負責人近日表示，目前A1、A2、A3三個標段中，A1標段完成了約50%，總體進展也在計劃要求內，待金廈大橋建設後，將為閩台「新四通」工程後續建設奠定基礎。

據大陸去年發布，關於福建建設兩岸融合發展示範區文件，金廈大橋（陸稱廈金大橋）是率先實現金門和福建沿海地區通橋、促進兩岸融合發展的重大工程。該工程主要由廈門島至大嶝島段（即金廈大橋廈門段）、環大嶝島段、大嶝島至金門段及泉金高速組成。

在兩岸尚無共識下，大陸先於2024年1月起，動工建設金廈大橋（廈門段），透過A1、A2、A3標段，連接廈門島和廈門翔安區、大嶝島，其跨海段主線長度14.2公里，是福建省最長的跨海大橋。

設計上，金廈大橋兩座索塔採用簡化的繁體「門」字造型，分別代表廈門、金門，且在位置上，從廈門島方向目視可見台灣於2022年完工，連接大、小金門的「金門大橋」隔海相望。

對於工程進度，廈金大橋（廈門段）A1標段專案總經理郭萬中說，該標段目前完成了50%左右，目前工人有1,200人，管理人員有200人，其他工程點也在穩步推進，總體進展在計劃要求內。

廈門路橋工程投資發展有限公司廈金大橋（廈門段）專案總工程師林路宇說，專案建成後，將為廈門本島連接翔安新機場提供便捷通道，有效緩解交通壓力，同時，為閩台「新四通」工程後續建設奠定基礎。

據陸方規劃，金廈大橋（廈門段）預留主線與規劃廈金大橋（環大嶝島段、大嶝島至金門段）的接口，最終將採用橋樑形式跨越廈金海域五沙水道，終點接入大金門。

對於陸方推動金廈大橋建設，陸委會副主委兼發言人梁文傑曾表示，金廈大橋是「習五條」當中，深化兩岸融合發展的優先推動事項，明顯有對台政治跟戰略意圖，並非單純的「通橋」。