不讓高齡人口與社會脫節 陸專家以「老年網紅」為例：數字參與是大陸特點

中國面臨高齡化社會挑戰，對於如何讓老年人口參與社會，中國人民大學人口與健康學院院長杜鵬今天表示，中國網路發展非常快，老年人每天使用微信與抖音，認為這就是「數字參與」，也是中國的一個特點。

杜鵬今天在中國記協舉辦的新聞茶座上指出，中國已出現「老年網紅」，過去認為老年人口參與社會需要就業，但現在網路上的參與也非常重要。現今中國最紅的「老年網紅」是一名抖音部落客「田姥姥」，本人已經76歲，但在抖音上的粉絲數量達3550萬，有8.7億個用戶為她點讚。

杜鵬認為，這樹立了老年人的新形象，並且為「老年網紅」帶來了很大的經濟收入，這是中國的一個特點。

官方頒布延遲退休政策後，企業的人事成本支出預計將增加，與現在經濟風氣的降本增效背道而馳，也因此青壯人口擔心在人力成本持續增加下，會出現企業外移的狀況。

對此，杜鵬回應，延遲退休政策是一個彈性政策。首先要尊重職工延遲的意願，是否有能力與需要；對於企業而言，也會考慮是否要將職工的退休時間延長。此外，中國的科技業出現「35歲年齡」斷層的現象，也表示年齡問題在對應的行業、企業風氣差異性大。

杜鵬表示，就業市場的差異性大是存在的現象，但是他看好未來中國的企業會如德國等製造業強國一樣，企業會為了一些年長的資深員工能夠繼續留下來，而在工作上提供支持。

他舉例，德國的汽車行業為了讓資深員工繼續工作，會想辦法減輕員工的工作壓力，比如使用外骨骼系統減輕職工的腰背負擔，讓他們能更輕鬆地完成工作，創造友好的年長職工環境。