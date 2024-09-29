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陸高齡人口恐不斷成長 專家：2050年逾60歲人口達5.2億 成空前挑戰

中央社／ 北京29日電
中國人民大學人口與健康學院院長、老年學研究所所長杜鵬29日在中國記協茶座上講述中國關於延遲法定退休年齡的政策背景。圖為杜鵬29日在茶座結束後接受訪問。中央社
中國人民大學人口與健康學院院長、老年學研究所所長杜鵬29日在中國記協茶座上講述中國關於延遲法定退休年齡的政策背景。圖為杜鵬29日在茶座結束後接受訪問。中央社

中國人民大學人口與健康學院院長、老年學研究所所長杜鵬今天表示，中國高齡人口會不斷成長，預計到2050年60歲以上的人口會達到5.2億人，未來養老金支付壓力是前所未有的挑戰。

中國記協今天舉行新聞茶座，主題為「積極應對老齡化與延遲法定退休年齡」，由杜鵬出席說明中國高齡人口因應政策，並回答中外媒體記者提問。

杜鵬在會中提及中國20多年來逐步邁向高齡化社會的數據。2000年65歲以上人口比率超過7%，進入高齡化社會；2021年65歲以上人口比率達到14%，比2000年高出1倍，進入高齡社會。預計到2030年，中國65歲以上的人口比率將達到20%，邁向超高齡社會。

他指出，為因應高齡社會挑戰，中國在每個時間點上都頒布了決定與政策，加強高齡化方面的工作。2000年9月，國務院頒布「關於加強老齡工作的決定」；2006年「積極應對人口老齡化」的概念第一次出現五年規劃（「十一五」規劃）裡；到了2020年中共19屆五中全會上升到國家戰略；中共20大，再次強調國家戰略應對高齡化，綜合性全國協調應對挑戰。

杜鵬表示，現今中國60歲以上的老年人口已經超過3億。事實上，從2010年開始，談論延遲退休的議題頻繁出現在各種報告。2013年中共18屆三中全會頒布的「決定」就已提出「研究制定漸進式延遲退休年齡政策」。

他說，2020年，中共19屆五中全會提出要實現基本養老保險全國統籌，實施漸進式延遲法定退休年齡政策的部署；在2021年「十四五」規劃與2035年遠景規劃綱要提出「小步調整、彈性實施、分類推進、統籌兼顧」的原則。

他進一步剖析，這代表延遲退休年齡並非在短時間決定，而是10多年來進行政策的制定與討論。中國現今的人口是14.1億，現在所有已開發國家人口總和為12.86億，這表示中國一個國家人口超過已開發國家總和。因此，任何一點政策的改變都會非常巨大。

杜鵬指出，預計2050年中國60歲以上人口會達到5.2億人。現今正處在老年人口迅速成長，與人口與勞動力開始下降的時期，也正是現在是一個能逐步進行退休年齡改革的窗口期。

杜鵬表示，1951年當時制定的退休年齡影響人數較少，當時全國的勞工有1603萬人，只佔全國勞動力的7%，平均預期壽命為44歲，當時的法定退休年齡（男勞工60歲退休，女勞工50歲退休）高於平均壽命。然而，現在狀況不同，現今養老保險全覆蓋後，有3億多人要退休，平均壽命為78.6歲，代表退休年齡大大低於平均壽命，社會面臨更多長壽老人，改革因此勢在必行。

杜鵬指出，從明年開始，中國會用15年的時間逐步將退休年齡進行調整。

中國全國人大常委會9月13日決定，從2025年元旦起延後法定退休年齡，較現行的退休年齡延後3至5歲。其中，男性延後至63歲；女性員工延至55歲、女性幹部延至58歲。未來將用15年時間逐步調整。

對於未來養老金支付壓力，杜鵬直言，這會帶來各方面的挑戰，2022年全中國支出的養老金為人民幣6兆元（約新台幣27兆元），預計未來每年會不斷升高，壓力會越來越大。

但是他未明言要如何弭平財政缺口，僅表示要保障老年人生活。中國政府需要實現全體老年人享有基本養老服務，這包含老年助餐、加強老年服務的場所建設，與老年教育豐富精神文化生活。

中共 中國人口 老年人口 高齡化

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