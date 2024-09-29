中國整治「飯圈文化」已封禁逾10萬個網路帳號

中國官方對於飯圈的違法違規行為與亂象整治力道持續加強。根據中國公安部發布的數據，今年已經偵辦700多起相關案件，並查禁10萬多個網路帳號。在巴黎奧運期間也偵辦多起體育飯圈的違法行為。

「飯圈」一詞由英文單字fans衍生得來，由於與「飯」字諧音，於是有追星、追偶像等狂熱支持行為的群體圈子，又被稱作「飯圈」。

據中新網、香港01報導，中國公安部從今年6月27日起展開「夏季行動」，與有關部門持續嚴厲打擊「飯圈」刷量控評、流量造假等違法行為，以及偷拍跟拍、買賣隱私資訊、造謠詆毀、謾罵等網路犯罪。

根據中國公安部的統計數據，加上夏季行動的成果，今年內共偵辦700多件，800多人涉及刑事責任、200多人受行政處罰，封禁違規網路帳號10萬多個。同時也強調，在巴黎奧運期間，密切關注網路上相關的動態，採取有力措施，依法偵辦多起涉體育領域飯圈的造謠誹謗、謾罵攻擊等網路暴力案件。

根據日前中國媒體報導，在巴黎奧運期間，中國社群平台微博、抖音等紛紛針對體育類「飯圈」的違規內容嚴格整頓。公安機關的網路安全部門也高度重視「飯圈亂象」，依法打擊相關違法犯罪行為。隨後，公安部門公布了4起體育領域「飯圈」違法犯罪典型案例。

中國公安部關注巴黎奧運期間「飯圈」亂象起於桌球女單決賽，儘管兩人同為中國籍選手，當時社群平台一面倒地支持孫穎莎，另一邊則是持續地言論攻擊陳夢。

官媒人民日報旗下人民網在奧運期間也發評論要求警惕「飯圈外溢」危害，並且也在微信公眾號上告誡球迷，「愛無需理由，卻需要克制」。

中國公安部稱，將持續重拳打擊網路飯圈相關的違法犯罪活動，呼籲粉絲，「尊重他人、知法守法，理性追星、文明追星，共同營造健康、文明、和諧的網路環境和社會環境」。