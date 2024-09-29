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維多利亞港驚現水龍捲 香港天文台：65年來首見

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
香港維多利亞港內海面28日午間12時30分左右突然出現「水龍捲」，香港天文台前助理台長梁榮武稱，此次水龍捲在近岸位置出現純粹巧合，呼籲觀賞水龍捲時要小心勿忽視其威力。（圖／取自香港政府飛行服務隊Instagram）
香港維多利亞港內海面28日午間12時30分左右突然出現「水龍捲」，香港天文台前助理台長梁榮武稱，此次水龍捲在近岸位置出現純粹巧合，呼籲觀賞水龍捲時要小心勿忽視其威力。（圖／取自香港政府飛行服務隊Instagram）

香港維多利亞港內海面28日午間12時30分左右突然出現「水龍捲」。由於水龍捲水柱巨大把海天相連，並於香港九龍對開海面移動，在靠近紅磡大環山泳池岸邊後逐漸消散，吸引不少香港民眾紀錄特別的畫面上傳社群平台。香港天文台稱，這是自1959年有紀錄來，首次在維多利亞港內發現水龍捲。

據香港文匯報報導，28日在街上和家中目睹奇景的香港民眾，紛紛拿出手機記錄這難得一見的場景，社群平台湧現不同角度拍攝的水龍捲樣貌。從微博上的影片可見，水龍捲在紅磡海名軒對面海面逐漸形成，起初海水水面不斷打圈，隨後越轉越快，並向上提升，自然形成水龍捲。一路從香港九龍蜿蜒至紅磡大環沿岸，然後逐漸消散，歷時約兩分鐘左右。

由於水龍捲在紅磡大環山游泳池、紅磡碼頭等位置「登陸」散去，帶來猛烈陣風及海水，一名住在紅磡的民眾說，當時維港天色突變昏暗，海面出現漩渦，「過一陣子，大概幾十秒，就見到有條很小的水龍捲捲上天，然後愈來愈粗並向岸邊捲，最後看到連岸邊的椅子都被捲起，會有點擔心（水龍捲）吹上岸邊，因為都是行人區域，如果有人在那裡有可能會受傷。」

網路媒體《香港01》引述香港天文台高級科學主任韓啟光指，受高空擾動的影響，香港28日天氣不穩定，有些較顯著的驟雨及雷暴，午後開始影響香港。香港當日正午前後雨勢集中在港島東與九龍東，部份地區有超過30毫米雨量紀錄。

韓啟光說，隨著發展，天文台於12時30分左右接到市民報告指維多利亞港水龍捲出現。同時，天文台也拍攝到水龍捲，經核實後發出特別天氣提示。「這是天文台自1959年以來，首次接獲在維多利亞港內有水龍捲報告。」

韓啟光續指，一般而言水龍捲或龍捲風有時伴隨著有組織的雷雨雲出現。當天氣不穩定，有其他有利條件配合，雷雨雲內的旋轉氣流有機會向下伸展。如接觸不到地面是為漏斗雲；接觸到陸地則叫龍捲風，而接觸到水面就叫水龍捲。

此外，天文台前助理台長梁榮武稱，此次水龍捲在近岸位置出現純粹巧合，呼籲觀賞水龍捲時要小心勿忽視其威力，「早些年在澳門附近出現的水龍捲，風速高達時速100公里」，若這麼不幸在海面上遇到此強度的水龍捲，隨時可能會造成翻船和傷亡。他提醒，在發生當下，如有商場、有室內地方是最好的。

香港天文台資料顯示，香港水龍捲於5月至10月期間的雨季最為常見。

香港維多利亞港內海面28日午間12時30分左右突然出現「水龍捲」。（圖／取自大公文匯網微博）
香港維多利亞港內海面28日午間12時30分左右突然出現「水龍捲」。（圖／取自大公文匯網微博）

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