海鮮吃到飽？陸發電廠「海蜇大豐收」 員工沒日沒夜狂抓21萬斤

大陸靠近杭州灣的浙江浙能嘉興發電廠近期遭遇「海蜇泛濫」，導致場內抽水的機具故障，員工們不得不24小時抓海蜇，從9月18日到9月25日，員工已累計抓了約5,250袋、21萬斤的海蜇

據觀察網報導，該發電廠靠近杭州灣，靠近東海，因為此前高溫天氣，加上最近有兩個颱風相繼來襲，將海蜇推向沿海，造成今年海蜇出現了幾十年難遇的「大豐收」。

而電廠裡的循泵房是用來抽海水，為火力發電機組降溫，但是大量海蜇讓循泵房的字清潔系統難以應付，時不時就有機具因過載跳掉。浙江浙能嘉興發電廠維護部副主任習超表示，建廠30年來是第一次遇到這種情況。

有員工表示，剛開始來撿海蜇的時候還滿興奮的，感覺還滿好玩的。不過從18日到26日，已是海蜇泛濫的第九天，廠裡幾乎所有人都經歷著一場體力和精力的考驗。

從數據上無法預估海蜇危機的走勢，誰也不知道什麼時候能夠結束。加上這波海蜇朝中除了可食用的品種，還夾雜其他品種，因此工廠也不敢輕易讓外人來拉走。有工作人員表示，「幾個小時後，海蜇就會變臭，我們只能以廚餘垃圾的方式清理掉。」

一位工作人員表示，「我平常在辦公室工作的，今天第一次來抓海蜇，上午從8點半站到下午1點半，已經抓了10袋。」該名工作人員是第一次抓海蜇，濾網上的海蜇大的能有2斤重，抓摘手法不能太重也不能太輕，力氣大了海蜇碎掉，更不好清理。

工作人員表示，雖然大家全力以赴降低海蜇泛濫影響，但情況不容樂觀，「我們特別希望可以集思廣益，有沒有辦法可以解決海蜇問題。」

「怎麼辦，當然是涼拌」，很多大陸網友留言建議做成涼拌海蜇皮，並提供詳細做法「把海蜇切成條，盡量細一點，放大醬，醋，料酒，蔥薑蒜，香菜。海蜇吃不了就製成海蜇皮，拌涼菜或者炒菜都好吃。」

不過寧波市海洋與漁業研究院種質種苗專家蔣宏雷表示，浙江海域的海蜇主要以沙海蜇為主，這種海蜇雖然可以食用，但食用時必須經過謹慎處理，也不建議普通市民參與捕撈。