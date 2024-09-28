快訊

山陀兒最新路徑出爐 颱風假機率最高時間點曝光

捲京華城案！北檢聲押李文宗、朱亞虎 北院開羈押庭時間出爐

以軍空襲貝魯特！聲稱擊斃真主黨領袖 消息人士：已失去聯繫

聽新聞
0:00 / 0:00

影／驚艷夜空！大陸深圳萬架無人機升空表演 打破兩項世界紀錄

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
上萬架無人機於深圳夜空中變化為大鵬展翅的圖案。圖／取自大灣區之聲
上萬架無人機於深圳夜空中變化為大鵬展翅的圖案。圖／取自大灣區之聲

深圳無人機的大陸國慶啟幕大秀26日舉行，10,197架無人機同時升空，此次無人機編隊表演創造了「單台電腦控制最多無人機同時升空」及「最多無人機組成的空中圖案」，這兩項金氏世界紀錄

據大灣區之聲報導，這場演出以「天空之城 大有可能」為主題，26日晚間在廣東深圳灣公園上空舉行，上萬架無人機演變成大鵬展翅、智慧人類、深圳地標建築、燈光秀、詠春等深圳符號。接下來大陸國慶假期期間，深圳將在五處區域連續七天，進行全城萬架無人機表演，預計每天共有一萬架無人機提供演出。

新華社報導，2024年上半年，大陸新註冊無人機超過60萬架，深圳作為「天國之城」已累計開通無人機航線超過205條，建設無人機起降點126個，2023年至今，完成載貨無人機飛行超86.5萬架次。深圳也不斷招商引資，推進相關企業落地，像是德國eVTOL研發製造商百合花，選擇在深圳設立大陸總部，億航智能、峰飛航空科技、時的科技等大陸的本土企業也紛紛進駐深圳。

電動垂直起降航空器（eVTOL）技術近年快速發展，無人機是低空經濟的支柱產業，在頭部企業帶領下，深圳在20多年間已擁有成熟完備的無人機產業鏈。行業數據顯示，目前深圳的相關企業超過1,700家，覆蓋生產製造、技術研發、軟體開發、商業應用、人才培育等諸多環節。

廣東 深圳 金氏世界紀錄

延伸閱讀

航空所高層換將人心惶惶 國防部：顧立雄未下令停止無人機研發

中科院全力研發多款監偵無人機 惟軍種滿意度偏低

怎麼敢？深圳女醉客半途路邊便溺 男司機幫忙擦屁股

10月煙火秀！台茂購物中心25週年慶狂歡啟動，無人機秀、市集、野餐日接連登場

相關新聞

影／驚艷夜空！大陸深圳萬架無人機升空表演 打破兩項世界紀錄

深圳無人機的大陸國慶啟幕大秀26日舉行，10,197架無人機同時升空，此次無人機編隊表演創造了「單台電腦控制最多無人機同...

「黑燕窩」捲土重來 部分亞硝酸鹽致癌物超標160倍

10年前被曝光的人工熏染「血燕」似捲土重來。有消費者反映，電商等平台上有不少賣家販售產地存疑、質量堪優的「黑燕窩」，還汙...

三代熊貓齊推 港海洋公園擬仿韓「福寶」模式 拍視頻吸客

北京贈送給香港的兩隻大熊貓「安安」和「可可」26日已抵達香港，目前正在海洋公園檢疫隔離。海洋公園主席龐建貽認為香港可集齊...

金吉拉、蘇格蘭摺耳貓.... 香港西貢3天發現35棄貓

香港西貢連續出現棄貓者，愛護動物協會過去3天在西貢不同地方發現至少35隻貓被遺棄，當中包括不少名種貓，有部分貓隻患有貓癬...

跨性別者之痛：被當精神病電擊7次、「不男不女」逐出家門流浪

「生為男性，但靈魂是女生…」，這類的性別認同不一致在傳統觀念下成為無形的枷鎖。跨性別在醫學上早已不再屬於精神心理疾病，但...

青海鹽橋村疑發生毒氣洩漏致5人死亡 村民已被轉移

有大陸某網友近日在社交平台反映，青海格爾木市鹽橋村附近疑發生毒氣洩漏致人傷亡事件。有知情人士表示，5名親屬在該事件中疑因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。