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青海鹽橋村疑發生毒氣洩漏致5人死亡 村民已被轉移
有大陸某網友近日在社交平台反映，青海格爾木市鹽橋村附近疑發生毒氣洩漏致人傷亡事件。有知情人士表示，5名親屬在該事件中疑因氣體中毒不幸身亡。目前當地正在調查村民中毒原因。
極目新聞報導，劉爺爺（化姓）24日傍晚在家裡上廁所時突然暈倒，被兒子緊急送到醫院，後來發現奶奶也暈倒了，於是又趕回家救人。之後，劉爺爺的兒子、兒媳及女兒和外孫女接連暈倒，「一個人暈倒，另一個人進屋救人，但進去一個暈倒一個。」
隨後，屋外的人聞到一股刺鼻氣味，他們捏著鼻子、屏住呼吸，跑進屋內把暈倒的5人抬出來並送醫急救。但最終除了劉爺爺，其他5名親屬均不幸身亡。
另一名知情人劉女士表示，她是劉爺爺的姪孫女，事發後緊急趕回家處理此事。她回憶，當時屏住呼吸進屋抬人的有自己的父親，事後感覺頭暈。當時劉爺爺住處周圍幾十公尺都能聞到刺鼻氣味，初步懷疑有毒氣體是通過下水道從馬桶蔓延至屋內的。
具體是什麼氣體，當地相關部門暫無定論。目前，鹽橋村附近的道路已封閉管制，村民已被轉移到其他地方。王先生和劉女士表示，事後發現村裡還有其他村民在該事件中出事。
極目新聞記者28日上午致電當地市民熱線，接線人員表示，25日有接到村民反映疑有人中毒身亡的事，目前格爾木市住建、應急等部門正在排查中毒原因，但暫不瞭解具體有幾個人傷亡」。截至發稿前，極目新聞記者致電格爾木市住建、應急等多個部門瞭解上述情況，均未獲回復。
紅星新聞記者此前也有致電格爾木市住建局，確認是否發生下水道毒氣洩漏導致人員傷亡事件，工作人員表示，「有這個事，領導下去調查了」，但具體事件發生的時間地點，工作人員表示並不清楚。
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