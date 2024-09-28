陸國安部突揭露韓戰期間破獲中情局上海間諜窩點事件經過 涉及台灣

大陸國家安全部微信公眾號今天揭露了一起在1950年代的美國間諜案，一名由中情局選派的情報員雷德蒙，在上海冒充冰淇淋機推銷員進行間諜活動，大陸偵察人員發布他以上海梅沁咖啡館作為重要活動點，於是對該咖啡館加強布控，以不同身分進行化裝偵察。最後雷德蒙於1951年4月試圖登上開往加州的輪船逃離中國，被一舉逮捕。最終雷德蒙被處無期徒刑，同案30餘名間諜都被嚴厲懲處。

國安部先前多次揭露近年的間諜事跡與形態，但這樁時間已超過70年，發生於韓戰時期的間諜案被刻意提出，顯得極不尋常。特別是其中涉及我保密局情報員胡健吾。

微信這篇記往的文章說，中國這片土地，從來不是外國間諜的風水寶地，早在七十多年前的抗美援朝戰爭時期，大陸反間諜部門就依靠群眾、重拳出擊，破獲超過1000起以美國中情局為首的潛伏間諜案件，數百名洋間諜、洋鬼子被依法懲處，使美中情局在華間諜潛伏網絡遭到了歷史上首次全軍覆沒。 「雷德蒙間諜窩案」就是其中的典型案例。

文章說，早在新中國成立前，美中情局就在北京、上海、天津、廣州、長春、瀋陽、濟南、青島等地廣泛建立間諜站組，在中國人、北韓人、原德日法西斯間諜、無國籍人員中發展線人，企圖指揮他們進行爆炸、暗殺、反動宣傳、煽動叛亂等破壞活動，陰謀顛覆人民政權。

雷德蒙由美中情局遠東事務諜首勞埃．喬治親自選定，是在上海從事間諜活動的頭目。他早年在美國傘兵部隊服役，1946年曾以美國海軍軍官身分來華，加入美中情局後，再次被派至上海進行間諜活動。

1950年，中共在偵破其他美諜案件時，從截獲的美諜名單和美諜自首資料中，都發現了雷德蒙的名字。因此決定從雷德蒙入手，對其聯絡據點及相關人員進行嚴密偵控，順藤摸瓜查清潛伏網絡。

文章稱，1950年6月韓戰爆發後，大陸反間諜部門抓獲了國民政府保密局（原軍統）間諜胡健吾，他是中情局挑選出來專門負責與雷德蒙聯絡的人員，從胡身上檢獲雷德蒙密寫的英文信一封。這讓中共進一步確認雷德蒙很可能是美中情局潛伏在上海的關鍵人物。

雷德蒙在上海冒充冰淇淋機推銷員進行間諜活動，交往的人較多。經反覆調查，梅沁咖啡館應是雷德蒙的重要活動點，於是偵察人員對該咖啡館加強布控，以不同身分進行化裝偵察。經過仔細偵察，發現梅沁咖啡館老闆潘孝明與雷德蒙關係極為密切，另有一個重要關係人吳薇蘭也曾在美中情局任職。於是決定將這兩人作為突破口，實施秘密突審。 1951年2月，潘孝明交待了與雷德蒙的關係，提供了雷德蒙與一些可疑外國人接觸的線索。隨著調查不斷深入，大量事實和證據逐漸浮出水面，最後證實雷德蒙是美中情局的重要官員。

1951年4月，雷德蒙試圖登上開往加州的輪船逃離中國，被一舉逮捕。起初，雷德蒙不承認是美中情局間諜，堅稱自己是冰淇淋機推銷員。當看到我掌握的證據時，雷德蒙馬上屈服了，老實交待了自己參加美中情局的具體情況，以及他所知道的「王將軍」（王克一）、「方先生」（羅世祥）等其他間諜。中共立刻行動，將王克一、羅世祥及其所在小組潛伏人員全部抓獲，隨後全面摸底、系統排查，弄清了美中情局派遣在上海的組織機構和殘留人員全貌，徹底摧毀了其潛伏間諜網。

文章稱，雷德蒙案共逮捕同案分子35名（其中洋間諜10名），繳獲一批收發報機及間諜設備。美中情局在上海的潛伏部署徹底失敗。 1954年8月，為了配合國際鬥爭，經過公開審理，雷德蒙被判處無期徒刑，其他間諜分子也受到了應有的嚴厲懲處。

它稱，「雷德蒙間諜窩案」的破獲，使美在華間諜活動陷入停滯，在華間諜潛伏網絡遭到毀滅性打擊。由於無法取得有效情報，美對韓戰局勢的研判失誤連連，始終無法正確判明中方狀況，導致美軍一敗再敗，成為美情報史上著名「災難」之一。

文章稱，經此一役，中國共產黨的隱密戰線再次在與敵人針鋒相對的較量中打出了聲威，更彰顯出反間防諜人民戰爭的磅礴偉力。