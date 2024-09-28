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香江風情／熊貓經濟與窮鬼經濟

聯合報／ 香港特派員李春

香港這段時間熱門「熊貓經濟」，這是因為香港海洋公園的熊貓有新生龍鳳胎，加上北京中央再送一對成年大熊貓抵港，於是引來討論。與之同時還有另一話題，即「窮鬼套餐」引出「窮鬼經濟」之說。

「熊貓經濟」熱的是浪漫理想，「窮鬼經濟」面對著無情現實。先來看看香港版的「熊貓經濟」。

繼香港海洋公園新生熊貓睜開雙眼，四川一對五歲大熊貓星期四抵港，香港一時有了多對熊貓，熊貓成為谷歌香港熱搜關鍵詞。這時有人提出「熊貓經濟」之說，大意是熊貓令香港展現活力，香港經濟也因之受惠，有各種各樣的建議，如認為香港不少大型旅遊設施，都可加設大熊貓館，在不同地方甚至市中心增加新景點。還有人認為，香港可成為面向全球的熊貓大使。不過也有人認為，所謂「處處有熊貓」的系列活動：巴士巡遊、大熊貓綵艇及帆船，燈飾布置，大熊貓糕點製作，確實花了不少心思，但效果只屬曇花一現。

「熊貓經濟」討論熱烈，「窮鬼經濟」議論相對低調。所謂「窮鬼經濟」應來自「窮鬼套餐」，據說最早起源於美國的速食快餐，最近中國大陸經濟殞落，大餐廳紛紛倒閉，民眾「消費降級」成為最熱烈的討論，而降級中的消費最明顯是飲食，所以有關注到上海的外資撤離，富人「潤」走，不僅巷尾里弄連大商場也出現「窮鬼套餐」。

但香港有經濟界人士認為，「窮鬼套餐」的發明權應歸香港，在香港叫「兩餸飯」，即一個飯盒配上兩到三個菜，葷素和配菜多少自選，有點象台灣的「自助餐」。「兩餸飯」流行，與香港經濟滑落和港人收入大減有關，現在連寸土寸金的金鐘、中環，都有賣「兩餸飯」的小檔。

在美國和中國，「窮鬼套餐」都有演變為「窮鬼經濟」。香港專欄作家胡雪姬說，香港銅鑼灣名店區由廉價遊戲中心進駐，尖沙咀購物大道十舖三關、金舖落閘，特賣店進場等，可能也是「窮鬼經濟」的實現。

香港

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