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巴西一航司計畫訂購4架C919 推動在巴獲認證

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
巴西小型貨運和包機航空公司道達爾航空（Total Linhas Aereas）， 計畫購買 4 架 C919 飛機，並協助在巴西獲得認證。路透
巴西小型貨運和包機航空公司道達爾航空（Total Linhas Aereas）， 計畫購買 4 架 C919 飛機，並協助在巴西獲得認證。路透

巴西小型貨運和包機航空公司道達爾航空（Total Linhas Aereas）， 計畫成為亞洲以外首家從中國商飛購買飛機的公司。該公司控股合作夥伴阿爾馬達 （ Paulo Almada ）表示，他將於 10 月訪問中國商飛，討論購買 4 架 C919 飛機，並協助在巴西獲得認證。

路透報導，巴西港口與機場部長菲略（Silvio Costa Filho）確認，Total 已向巴西政府表達了這一意願，但目前尚未提出正式計畫。

阿爾馬達表示，由於傳統西方製造商如空中巴車和波音公司，在供應鏈限制下無法滿足對新飛機的需求，該公司被迫尋求其他選擇。

阿爾馬達 說：「該行業正在應對供應短缺，但中國商飛告訴我們，他們可以在明年 3 月之前交付飛機。」

阿爾馬達還稱，道達爾航空和中國商飛之間的談判包括中國國家開發銀行提供總價值 80% 的融資，期限長達 10 至 12 年，並補充說每架 C919 的標價約為 9000 萬美元。

在中國大陸以外，唯一營運中國商飛飛機的航空公司是印尼廉價航空公司翎亞航空（TransNusa），該公司使用的是較小的 ARJ21 支線客機，該客機於10年前獲得認證。

此外，總部位於汶萊的初創航空公司騏驥航空（GallopAir），已下單了 30 架飛機，其中包括 5 架 C919。

阿爾馬達表示，道達爾航空還將推動中國飛機在巴西獲得認證。但巴西民航局 ANAC 表示，尚未提交正式認證申請。

巴西 航空公司

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