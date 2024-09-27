永豐銀、彰銀發起 大陸台資金融機構合作聯盟南京成立

由永豐銀行、彰化銀行共同發起的大陸台資金融機構合作聯盟，27日在江蘇南京成立，與會30多家台資金融機構積極響應。

聯盟並與南京金融城理事會簽訂合作備忘錄，雙方約定將在金融產業推介、兩岸青年人才交流、智庫成果分享等方面不斷深化合作。

香港商報報導，上海台協金融工委會主委、鑫山保代董事長林重文表示，近年來，南京不斷優化營商環境，深化改革開放，特別是在金融領域，積極構建多層次、廣覆蓋的金融服務體系，為各類企業提供了廣闊的發展空間和良好的金融生態，期待未來與南京進一步加強合作，實現互利共贏。

兩岸企業家峰會金融小組陸方召集人李禮輝在致辭中表示，南京都市圈跨蘇皖兩省，包含南京、鎮江、揚州、淮安、等多個設區市，作為聯繫長三角城市群核心區和長江中上游的關鍵樞紐，不斷積極探索，以區域一體化市場助力形成全國統一大市場。

李禮輝指出，南京作為兩岸企業家峰會的發源地和永久舉辦地，與台灣金融業合作由來已久、成果豐碩，永豐銀行、彰化銀行、富邦華一銀行、國泰產險、台新租賃、國旺租賃等一大批台資金融機構先後落戶南京，寧台金融合作持續深化。

南京市地方金融管理局局長操文榮表示，當前南京正加快建設科創金融改革試驗區和重要金融中心，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融「五篇大文章」，推進金融高質量發展，為寧台金融深化合作提供了更為廣闊的空間。

來自上海、天津、深圳、蘇州及南京本地台資金融機構代表和大陸金融機構、金融監管部門負責人共100多名嘉賓參會。

聯盟成立目的，是加強溝通聯繫，實現資源共享、優勢互補；同時加強與大陸金融機構合作，提升服務實體經濟的效率和水平，共同推動兩岸金融業高質量發展、融合發展。

聯盟倡議大陸台資金融機構，戮力同心、共建合作新平台；融合創新、共謀發展新篇章；協同發展、共築合作共贏鏈。