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陸8人組團盜墓 沒挖到寶仍被判3年有期徒刑

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸重點文物保護單位七王墳墓葬於2023遭盜挖，北京市海淀區人民法院日前一審判處被告8人有期徒刑3年至3年6個月不等。（圖／取自環球網）
大陸重點文物保護單位七王墳墓葬於2023遭盜挖，北京市海淀區人民法院日前一審判處被告8人有期徒刑3年至3年6個月不等。（圖／取自環球網）

大陸重點文物保護單位七王墳墓葬於2023遭盜墓，鑒於被告人王某等8人犯罪未遂，北京海淀區人民法院23日以盜掘古墓葬罪，一審判處被告人王某等8人有期徒刑三年至三年六個月不等，並分處罰金。

據北京市海澱區人民法院消息，2023年6月間，被告人王某、韓某，合謀盜挖位於北京市海淀區的七王墳墓葬，王某找朱某、李某、王某、李某，負責實施盜掘墓葬，韓某則另找石某和邢某，負責出資和購買盜墓設備，眾人經事前踩點，確定墓址及盜墓方案。

2023年6月26日晚上8點到11點左右，上述8人攜帶探針、尖頭鋤、抽水機、電鑽等盜墓工具，實施七王墳墓葬的盜挖。其中，韓某、石某和邢某負責把風，王某、朱某、李某、王某和李某負責清理盜洞口樹枝，並潛入盜洞探尋墓葬。

不過，他們在探尋過程中發現墓葬已被盜挖，因此並未盜取到任何文物。8名被告人仍於2023年6月27日被抓獲到案。

法院經審理後認為，8名被告人盜挖具有歷史價值的古墓葬，已構成盜掘古墓葬罪。部分被告人及辯護人提出的無罪、犯罪預備等意見，與客觀事實不符，無證據支持，亦無法律依據，法院不予採納。鑒於被告人犯罪未遂等情節，法院依法對被告人減輕處罰。法院最終作出上述判決。宣判後，被告人未明確表示是否上訴。

據公開資料，七王墳即清道光皇帝第七子醇親王奕譞之墓，又稱醇親王墓，位於北京市海淀區蘇家坨鎮七王墳村，是京郊王爺園寢中規模較大、保存較完好的陵墓，在2019年被列為大陸重點文物保護單位，並未對外開放。

北京 文物 海淀

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