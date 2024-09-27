上海投入22.5億元發消費券 中國網友批毫無誠意

上海市政府25日宣布投入財政資金人民幣5億元（約新台幣22.5億元）對特定服務業發放消費券。但「滿額折抵」、「先到先領」等規定遭網友批評毫無誠意。學者分析，此舉促進消費的效果不大，反而暴露中國經濟問題嚴峻到讓政府「不藏了」。

上海市政府25日宣布投入財政資金人民幣5億元對餐飲、住宿、電影、體育4個領域發放「樂·上海」服務消費券，28日開啟第一輪發券，採「先到先得」方式領取。

除了電影消費券是每張電影票可抵用20元或30元，其他都有不同檔次的滿額減門檻，如滿300減50、滿500減10等，換算折扣概念，大概在7折到9折之間。

美國之音今天報導指出，這種折扣方式「猶如百貨公司週年慶優惠」，也有上海市民認為上海市政府「淘寶用多了，開始照進現實了，太搞笑了，一點誠意都沒有，不可能促進消費。」，並擔心此舉可能變相拿去補貼店家。

報導指出，微博也湧現針對消費券的質疑聲浪。有上海網友批評，「不捨得就不要發，又想刺激老百姓消費，又不捨得放水」，也有網友表示為何不發現金，更有網友質疑，「為什麼每次發放都遮遮掩掩，告訴你補貼、不告訴你在哪兒領？」

報導引述台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致分析，因為上海消費券採取「先到先得」限量模式，而非普發，效益恐極為有限。

他表示，這就是鎖定有消費力的對象，以立即達到數字績效，這符合中共統治的短線操作慣性，然而一旦設有消費門檻，市民的接受度恐不高。

吳瑟致還指出，由民眾先消費，店家給折扣後再憑券向政府領取補貼的模式，恐有不肖店家會先變相漲價，再推出折扣，銷帳模式可能會產生弊端。至於代墊折扣的店家最後是否能從政府方面拿到補貼，也是變數。

吳瑟致分析，「中國民眾現在並不想增加消費，而是要提升消費能力，這完全是不一樣的概念。這個（消費券）政策恐像石頭一樣，投到水裡面，沒有任何效果」。

報導指出，上海早在2022年8月就曾發放過總額10億元的消費券。當時因疫情封城重創經濟，上海市政府以「在線報名、搖號中簽」的方式發放電子消費券，以促進消費。

對於這種消費券措施，龍華科大助理教授賴榮偉認為，僅能促進短期消費，無法扭轉中國經濟長期結構性的滑坡。在消費降級趨勢下，最先節省的就是娛樂支出，「會為了50元的折扣多花250元的人應該為數不多」。

報導指出，上海發放消費券，恐意在向世界展示，中國經濟並不像外界所評估地那麼悲觀，但賴榮偉認為，上海此舉反而暴露出中國經濟的嚴峻程度，就像中國各級政府一樣，已經「不藏了」，開始積極救經濟。