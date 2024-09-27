香港中大選出新校長 前校長段崇智曾捲入反送中

香港歷史悠久的中文大學今天選出新校長盧煜明；即將卸任的校長段崇智曾捲入2019年「反送中」運動，引起諸多爭議，於今年初請辭。

中大校董會今天宣布通過任命盧煜明為中大下任校長，任期5年，自2025年1月8日起生效，並感謝即將卸任的段崇智過去7年來對大學的服務和領導。

據公開資料顯示，盧煜明是分子生物學的臨床應用專家，主要研究人體內血漿的DNA和RNA，2013年當選為開發中國家科學院院士和美國國家科學院外籍院士，2023年當選中國科學院院士，有「無創產前檢測之父」之稱。

中大校董會主席查逸超在記者會上表示，盧煜明學術成就斐然，在國際上享有崇高地位，又曾在中大擔任多個重要職位，包括2002年起出任醫學院副院長，並兼任多個校外機構的管理工作。

查逸超又說，相信盧煜明可以充分發揮大學在推動創科發展的優勢，將會進一步提升中大的科研創新實力，為香港建設成為國際創新科技中心及打造國際高端人才集聚高地作出貢獻。

從事醫學研究的盧煜明說，期望在歷任校長奠定的基礎上，承先啟後，進一步提升大學在研究創新方面的實力，讓中大的學術成果，在國際間發揮更大影響力。

被問到2019年的反修例風波，他說，事件對大學來說是前所未見的事，但大學現已重拾正軌，他會在新的開始上做好基本的事，包括推動學術和教育，並強調尊重學術自由，但也要守法。

他又感謝段崇智盡心盡力，在任內既要應對2019年的社會事件，又要處理COVID-19疫情，期間中大的國際排名和學術聲譽仍然有所提升。

段崇智是國際知名生物醫學權威，2017年中獲中大校董會任命為第8任校長，任期6年，由2018年1月1日起生效。

段崇智上任後翌年，「反送中」爆發；2019年11月10日以後，中大也爆發示威，其後被大批示威者占據，與警方在校園內爆發激烈衝突。

「反送中」爆發後，他也曾發出公開信，指多名在示威中被捕的中大同學曾遭警方不合理對待；他說，對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責。

但段崇智的言論遭警方強烈反駁，警方指段崇智連最基本的資料都沒有提出。

接著，中大一名「反送中」女學生聲稱「曾被警方性侵」，段崇智隨即譴責警方的「性暴力」。但這名學生其後澄清，她所指的是9月1日在葵涌警署被搜身時，遭男警「襲胸」。

段崇智在上述事件中所發表的言論，一度令他受到親政府建制派人士批評，指其立場偏向示威者，「在沒有證據之下先有立場」。

「反送中」結束後，段崇智又與其他大學校長發表聲明，表示理解北京方面訂立香港國家安全法的必要性，並強硬對付學生會，這又使得他受到學生批評，左右不討好。

段崇智校長一職原訂於2023年年底屆滿，之後獲中大校董會通過續任3年。但今年1月段崇智向中大請辭，將於2025年1月卸任。