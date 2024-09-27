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河南嵩縣300萬隻蜜蜂突集體暴斃 蜂農損失慘重：百分百是中毒

香港01／ 撰文／陳進安
河南洛陽市嵩縣近日有高達約300萬隻蜜蜂突然死亡。示意圖，非當事養蜂場。圖／ingimage
河南洛陽市嵩縣近日有高達約300萬隻蜜蜂突然死亡。示意圖，非當事養蜂場。圖／ingimage

中國大陸河南洛陽市嵩縣近日有高達約300萬隻蜜蜂突然死亡，導致以蜂場作為主要經濟來源的養蜂戶損失慘重，他們更懷疑事件是中毒所致。目前，當地政府部門已介入調查。

現年73歲的養蜂戶王根法近期遭遇養蜂以來前所未有的打擊，自9月14日起，其在陸渾鎮養的近50萬隻蜜蜂開始陸續離奇死亡，佔其蜂場40%。他介紹道，自己搬到嵩縣有5年之久，近期把蜂場搭在了嵩縣陸渾鎮陸渾大壩北側的陸渾村附近，可自9月14日起，蜜蜂開始一天天大量死掉，情況持續了約10天。16歲開始養蜂、早已把蜜蜂看成自己的孩子的他十分痛心，「幾十年來都沒遇到過這種事」。

他與另一名有同樣遭遇的養蜂人、今年51歲的張喜成皆認為蜜蜂死因是中毒，「百分之百是中毒」。據悉，二人蜂場共用一個蜜粉源，張喜成養的蜜蜂，在10天內死了約200萬隻，金錢損失超過4萬元人民幣（約新台幣18萬元）。

他們透露，蜂場附近有人承包土地種植辣椒，認為蜜蜂的死亡，與採了帶有農藥的粉和蜜有關，「他們不懂，打農藥容易造成蜜蜂中毒，應該提前通知一下，我們好把蜂場挪一挪」。張喜成又透露，蜜蜂大量死亡後的第五天，他轉移了蜂場，可情況沒有好轉，老蜂又把「毒粉」喂給了幼蜂。

農業農村部頒發的《養蜂管理辦法（試行）》提到，養蜂者到達蜜粉源植物種植區放蜂時，應當告知周邊3000公尺以內的村級組織或管理單位。接到放蜂通知的組織和單位應當以適當方式及時公告。在放蜂區種植蜜粉源植物的單位和個人，應當避免在盛花期施用農藥。確需施用農藥的，應當選用對蜜蜂低毒的農藥品種。種植蜜粉源植物的單位和個人應當在施用農藥3日前告知所在地及鄰近3000公尺以內的養蜂者，使用航空器噴施農藥的單位和個人應當在作業5日前告知作業區及周邊5000公尺以內的養蜂者，防止對蜜蜂造成危害。

王根法表示，由於上了年紀，他近年一直在嵩縣陸渾鎮陸渾村養蜂，周圍不少村民都知道養蜂場的存在，但是他並沒有主動向當地村委會報備過。張喜成則表示，「一年都在外面到處跑，不想找那種麻煩事（報備）」。

周三（25日），陸渾鎮政府辦工作人員表示，相關部門工作人員已經聯繫了王根法，目前正對此事進行調查。

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文章授權轉載自《香港01》

中毒 蜜蜂

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