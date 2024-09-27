影／「屎到淋頭」這車不能要了！廣西排污管道爆裂 挖土機被炸翻

除了柴米油鹽醬醋茶，日常生活開支還包括各種帳單，最近1名在香港就讀碩士課程的女子在小紅書發文，直言「打開電費帳單的時候天都塌了…」。據其上傳的照片顯示，共43天的電費單應繳金額為港幣3,861元（約新台幣1萬6千元），嚇得她直呼「感覺是在家裡用10個冰箱藏屍才能達到的程度」，引來網友熱議。

2024-09-27 08:55