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影／「屎到淋頭」這車不能要了！廣西排污管道爆裂 挖土機被炸翻

香港01／ 撰文／許祺安
排污管道爆裂瞬間。圖／擷取自YT
排污管道爆裂瞬間。圖／擷取自YT

中國大陸廣西南寧一條污水管道24日上午10點56分在施工過程中突發爆裂，數十公尺高的污水夾雜污物（屎漿）迅速噴湧至空中，波及周圍道路。事故發生在南寧高新區心圩街道，一輛挖土機也在爆炸中被炸翻，周邊經過的車輛和行人則措手不及。

陸媒《極目新聞》報道，根據行車紀錄器畫面顯示，爆裂瞬間，大量污水飛濺至過往車輛，擋風玻璃瞬間被污漬覆蓋，一輛小轎車的後車窗甚至被震碎。不少駕駛直呼，「屎到淋頭，這車都噴黃了，不能要了。」

南寧應急管理局證實，該事故並未造成人員傷亡，但多輛車受到損害，當地政府正在協調處理相關善後工作。

據悉，此次管道破裂非施工誤觸引發，實際現場為新鋪設的污水管道，工作人員在對管道進行加壓測試時發生故障，出現破裂，方造成污水噴湧。許多受影響的駕駛員無奈表示，車輛被「屎漿」噴得遍體鱗傷，維修難度高昂。

排污管道爆裂瞬間。（微博）
排污管道爆裂瞬間。（微博）

管線爆裂後的景象。（微博）
管線爆裂後的景象。（微博）

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文章授權轉載自《香港01》

擋風玻璃 污水 爆炸

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