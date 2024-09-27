快訊

「黎爸」院長搶救病患後心梗逝 名醫學弟哀悼：70歲仍堅守急診最前線

燕子、山陀兒將生成「最新路徑曝」！ 下周嚴防強風大雨 不排除颱風警報

台股早盤漲逾200點站上23,000點 台積電上漲5元開1,020元

聽新聞
0:00 / 0:00

4人合租43天電費高達1萬6千元 網直指這原因：超費電

香港01／ 撰文／朱利安
4人合租43天電費驚人。示意圖／ingimage
4人合租43天電費驚人。示意圖／ingimage

除了柴米油鹽醬醋茶，日常生活開支還包括各種帳單，最近1名在香港就讀碩士課程的女子在小紅書發文，直言「打開電費帳單的時候天都塌了…」。據其上傳的照片顯示，共43天的電費單應繳金額為港幣3,861元（約新台幣1萬6千元），嚇得她直呼「感覺是在家裡用10個冰箱藏屍才能達到的程度」，引來網友熱議。

該名女子在小紅書以「打開電費帳單的時候天都塌了…」為題發文，又上傳1張照片，顯示一共43天的電費單，金額為港幣3,861元，其中包括港幣1,100元（約新台幣4,500元）的「應繳現金押金」。原PO不禁在貼文直呼「感覺是在家裡用10個冰箱藏屍才能達到的程度，我不會在家裡再多待任何一秒鐘……這是合理的嗎？」。

其後原PO再留言補充，指她與另外3名碩士生合租一處，屋內有4部冷氣機，但他們在白天大多都要上課，根本不會留在住宅用電，故認為大部份的用電量出自於冷氣機，「窗機比我想的費電多了」、「4個窗機但應該不會24小時開吧，因為大家白天都有課，但不排除有室友離開之後不關」。

貼文引來不少網友留言，並認為問題出自舊式冷氣機，而且當中有1,000元屬押金，換算下來不算太貴，「舊的窗口機很費電」、「電費單兩月計算的，也就兩千多，有一千是電費押金」、「之前朋友租房，看見老舊窗口機，果斷自費換了新一新的窗口機，就是為了能省電」、「換冷氣機是明智之選」。另外，有網友則直言該電費非常合理，「正常價格呀」、「我住工業大廈，電費押金交了4,700（約新台幣1萬9千元）」、「最近這一期大家好像都很貴，我也第一次突破1200（約新台幣5千元）」。

最近1名在港就讀碩士課程的女子在小紅書發文，並上傳照片，顯示共43天的電費單應繳金額為3861元。（小紅書圖片）
最近1名在港就讀碩士課程的女子在小紅書發文，並上傳照片，顯示共43天的電費單應繳金額為3861元。（小紅書圖片）

延伸閱讀：

天價電費單$7577！小紅書女呻心在滴血 網民：用這麼多電一定貴

$9626天價電費單│冷氣機不長開仍出事！全因這「食電怪獸」累事？

文章授權轉載自《香港01》

冷氣 電費

延伸閱讀

瑞幸進軍香港 招兵買馬

預防食物中毒「五大重點」 營養師：冰箱不能超過七分滿

整批小浪貓同時群聚家門口「全員高顏值」網讚：6個願望一次滿足

爸媽姓「死」孩子改名超苦惱！網友建議取這2字獲激讚：好極了！

相關新聞

影／「屎到淋頭」這車不能要了！廣西排污管道爆裂 挖土機被炸翻

中國大陸廣西南寧一條污水管道24日上午10點56分在施工過程中突發爆裂，數十公尺高的污水夾雜污物（屎漿）迅速噴湧至空中，波及周圍道路。事故發生在南寧高新區心圩街道，一輛挖土機也在爆炸中被炸翻，周邊經過的車輛和行人則措手不及。

4人合租43天電費高達1萬6千元 網直指這原因：超費電

除了柴米油鹽醬醋茶，日常生活開支還包括各種帳單，最近1名在香港就讀碩士課程的女子在小紅書發文，直言「打開電費帳單的時候天都塌了…」。據其上傳的照片顯示，共43天的電費單應繳金額為港幣3,861元（約新台幣1萬6千元），嚇得她直呼「感覺是在家裡用10個冰箱藏屍才能達到的程度」，引來網友熱議。

河南嵩縣300萬隻蜜蜂突集體暴斃 蜂農損失慘重：百分百是中毒

中國大陸河南洛陽市嵩縣近日有高達約300萬隻蜜蜂突然死亡，導致以蜂場作為主要經濟來源的養蜂戶損失慘重，他們更懷疑事件是中毒所致。目前，當地政府部門已介入調查。

專治學不好數理化…上海這家醫院掛號費1422元 3天預約已爆滿

協助學習數學、物理、化學等感到困難的學生，上海兒童醫學中心心理衛生團隊與上海交通大學心理學院，日前聯合設立「空間與數學學...

自爆做上司小三！陸女律師於群組「自我檢舉」 直白揭歡愛細節：我不配當律師

24日（周二），網傳一張微信工作群組聊天截圖顯示，一名自稱北京冠領（上海）律師事務所的女律師「自我檢舉」給已婚的上司當小三，發布與上司出軌細節，並自我羞辱…

「雙減」教育政策實施3年 陸官員：鞏固成果、加強隱形變異補習治理

中國實施教育「雙減」政策3年，官員稱「大規模學科類培訓無序發展趨勢已經基本上得到了遏制」，並稱仍將繼續鞏固成果，「加強學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。