4人合租43天電費高達1萬6千元 網直指這原因：超費電

除了柴米油鹽醬醋茶，日常生活開支還包括各種帳單，最近1名在香港就讀碩士課程的女子在小紅書發文，直言「打開電費帳單的時候天都塌了…」。據其上傳的照片顯示，共43天的電費單應繳金額為港幣3,861元（約新台幣1萬6千元），嚇得她直呼「感覺是在家裡用10個冰箱藏屍才能達到的程度」，引來網友熱議。

該名女子在小紅書以「打開電費帳單的時候天都塌了…」為題發文，又上傳1張照片，顯示一共43天的電費單，金額為港幣3,861元，其中包括港幣1,100元（約新台幣4,500元）的「應繳現金押金」。原PO不禁在貼文直呼「感覺是在家裡用10個冰箱藏屍才能達到的程度，我不會在家裡再多待任何一秒鐘……這是合理的嗎？」。

其後原PO再留言補充，指她與另外3名碩士生合租一處，屋內有4部冷氣機，但他們在白天大多都要上課，根本不會留在住宅用電，故認為大部份的用電量出自於冷氣機，「窗機比我想的費電多了」、「4個窗機但應該不會24小時開吧，因為大家白天都有課，但不排除有室友離開之後不關」。

貼文引來不少網友留言，並認為問題出自舊式冷氣機，而且當中有1,000元屬押金，換算下來不算太貴，「舊的窗口機很費電」、「電費單兩月計算的，也就兩千多，有一千是電費押金」、「之前朋友租房，看見老舊窗口機，果斷自費換了新一新的窗口機，就是為了能省電」、「換冷氣機是明智之選」。另外，有網友則直言該電費非常合理，「正常價格呀」、「我住工業大廈，電費押金交了4,700（約新台幣1萬9千元）」、「最近這一期大家好像都很貴，我也第一次突破1200（約新台幣5千元）」。 最近1名在港就讀碩士課程的女子在小紅書發文，並上傳照片，顯示共43天的電費單應繳金額為3861元。（小紅書圖片）

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文章授權轉載自《香港01》