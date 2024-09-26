專治學不好數理化…上海這家醫院掛號費1422元 3天預約已爆滿

協助學習數學、物理、化學等感到困難的學生，上海兒童醫學中心心理衛生團隊與上海交通大學心理學院，日前聯合設立「空間與數學學習困難門診」，分別在10月8日、10月15日、10月22日三日可預約，掛號費為人民幣316元（新台幣1,422元），目前開放預約的三天均已約滿。

時代財經報導，在上海兒童醫學中心官方預約平台看到，該「空間與數學學習困難門診」為「特需門診」，並歸類為兒保門診。

據「上海兒童醫學中心患者服務」微信公眾號發文介紹，研究顯示，空間認知能力與數學能力之間存在顯著關聯，尤其是在處理幾何問題時。數學學習困難的孩子常常難以理解圖形的空間關係。

神經影像學研究顯示，幾何問題上表現不佳的學生在大腦頂葉區域的活動較少，這一區域與空間處理能力密切相關。

由於空間感知和想像能力的缺失，孩子在學習過程中，特別是在數學、物理、化學等需要空間思維的學科上，往往表現不佳。

基於此，上海兒童醫學中心心理衛生團隊與上海交通大學心理學院聯合設立的數學與空間學習障礙門診，期望能準確評估和解決這些問題，幫助孩子提升空間思維與想像能力，改善學習障礙。不局限於18歲以下，成年人也會存在空間想像能力困難的問題。

上述門診服務在學習以下內容時感到困難的學生，包括涉及數學：如幾何、代數與空間向量相關的知識，特別是涉及圖形空間關係和抽象符號的理解；物理：涉及空間運動、力的作用、磁場和電場等複雜物理概念的理解。

化學：特別是對化學分子結構和反應過程的空間分佈無法建立直觀的想像；有空間感知、視覺空間障礙或計算障礙的學生：在解幾何題或涉及三維空間思維的任務時表現出明顯困難；數學、物理等學科焦慮的學生。

實際上，先前大陸已經有多家醫院開設「學習困難門診」。首都兒科研究所的「學習困難門診」在2022年5月開設，每年接診8,000多名患者。目的透過多方面檢查評估，尋找造成孩子學習困難的原因、排查影響學習表現的疾病，針對注意缺陷多動障礙和學習障礙等進行診斷評估、干預指導、家長教育及藥物治療綜合干預。

南京市兒童醫院也設立「學習困難門診」，該門診的專家吳丹丹介紹，每到開學前後，部分孩子會表現出對開學的不適應，家長可以有針對性地採取一些措施，幫助孩子緩解症狀。