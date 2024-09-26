自爆做上司小三！陸女律師於群組「自我檢舉」 直白揭歡愛細節：我不配當律師

24日（周二），網傳一張微信工作群組聊天截圖顯示，一名自稱北京冠領（上海）律師事務所的女律師「自我檢舉」給已婚的上司當小三，發布與上司出軌細節，並自我羞辱。言語描述尺度之大，令輿論咋舌。

陸媒《正在新聞》聯繫到該律師事務所，相關人員表示，律師事務所已經關注到這件事了，「會正常處理」。

網上流傳的聊天截圖中，一名稱為敖某某律師的用戶發訊息稱，「我是冠領敖某某律師。以下是我的自我彙報。」文字以第一人稱口吻描述了大量自己與已婚上司約會、開房等行為，其中的細節描述用語粗鄙。

內文稱，「我無法控制自己愛上了有婦之夫。我主動約他吃飯喝酒，主動提出與他開房做愛，主動和他發生婚外戀半年，我們在律所辦公室裡對著東方明珠塔和黃浦江與上司白日宣淫，趁中午休息時間出去和上司開鐘點房」。

內文又稱，「我愛上了有婦之夫，我們超愛在床上做愛，我每周都會和上司出去開房……我超喜歡給上司當性奴。我一直想給所有同事朋友官宣我們的愛情，我的上司說他會為了我離婚，他每天都會說愛我愛到死，我的身體超敏感……他對我欲罷不能，我們在一起超快樂，我們超享受甜甜的戀愛。」

內文最後稱，「現實裡我是破壞別人家庭的爛婊子破鞋，知三當三。我不配當一名律師，我喪盡天良，我豬狗不如。綜上，我在此向各位領導各位同事彙報我的賤人行徑，我會向公眾媒體披露我在冠領律師事務所的所有細節」，並向律協自我揭發。

網傳一張微信聊天截圖顯示，一名自稱北京冠領（上海）律師事務所的女律師「自我檢舉」給上司當小三，更描述了大量性愛細節，用語粗鄙。圖／《奔流新聞》

上海律師協會：正在了解情況

陸媒《奔流新聞》報導，在上海市律師協會律師行業信用信息服務平台查詢到，「北京冠領（上海）律師事務所」人員名單中確有一名叫敖某某的執業律師，其首次執業時間為「2020-07-07」，執業機構為「北京冠領（上海）律師事務所」，主管司法局為「普陀區司法局」。在律師自行填報的業務特長中有一項為「家庭婚姻」。

陸媒《正在新聞》聯繫到該律師事務所，相關人員表示，律師事務所已經關注到這件事了，「會正常處理」。

上海律師協會工作人員表示，正在了解情況，會和紀律部門核實，如確有其事會向上級部門彙報。

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文章授權轉載自《香港01》