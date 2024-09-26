「雙減」教育政策實施3年 陸官員：鞏固成果、加強隱形變異補習治理

中國實施教育「雙減」政策3年，官員稱「大規模學科類培訓無序發展趨勢已經基本上得到了遏制」，並稱仍將繼續鞏固成果，「加強學科類隱形變異培訓治理」。

中新網報導，中國教育部副部長王嘉毅今天在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上說，「雙減」事關中小學生健康成長、全面發展，「中央關心、社會關注、群眾關切」。

2021年7月，中國官方發布「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔（雙減）的意見」，規範了補習的時間及指導價，強力限縮了補教業者發展，造成大量從業人員失業。同年底，教育部即表示，學科類補教業被壓減了8成以上。

王嘉毅說，3年來，教育系統認真貫徹落實「雙減」的部署，特別突出強化學校作為主陣地的作用，成果是義務教育階段學科類培訓機構（補習班）數量大幅度下降，大規模學科類培訓無序發展趨勢已經基本上得到了遏制。學生作業負擔和校外培訓負擔也都下降。

此外，全國20多萬所義務教育階段學校普遍展開了課後服務，自願參加課後服務的學生比例由「雙減」前的50%左右提升到目前的90%以上。

他表示，下一步，將持續鞏固「雙減」成果，營造良好的教育生態。健全校外培訓治理長效常態機制，嚴控學科類培訓，「加強學科類隱形變異培訓治理」，規範非學科類培訓，特別是要嚴肅查處違法違規培訓行為。加強培訓機構預收費監管，堅決遏制過高的收費和過度的逐利行為。

另外，根據北京日報，中國教育部副部長吳岩針對當前中國高等教育的狀況表示，高等學校的在校學生中，有8成是大學生。在科系調整方面，今年增設了國家戰略急需專業1673個，撤銷了不適應經濟社會發展的專業1670個，調整力度空前。

他說，未來將動態調整學科專業的要求，提高大學科系建設與國家戰略急需的適配度。包括深化「四新」建設，即新工科、新醫科、新農科、新文科建設。其次，聚焦尖端科技和國家關鍵戰略領域，布局新興專業。