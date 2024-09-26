面對消費降級痛點 上海投入22.5億元發消費券

中國一線城市消費降級情況明顯，上海市政府昨天宣布投入財政資金人民幣5億元（下同，約新台幣22.5億元）對特定服務業發放消費券。不過，使用上仍有消費門檻，滿額才能獲得減免。

解放日報報導，這5億元會向餐飲、住宿、電影、體育4個領域發放「樂·上海」服務消費券，28日開啟第一輪發券，採「先到先得」方式領取。資金分配為：餐飲3.6億元、住宿9000萬元、電影3000萬元、體育2000萬元。

除了電影消費券是每張電影票可抵用20元或30元，其他都有不同檔次的滿額減門檻，譬如滿300減50、滿500減10等，換算折扣概念，大概在7折到9折之間。

通貨緊縮、消費不振已成為當前中國經濟復甦一大弱點。近期的數據又顯示，北京、上海、廣州、深圳4個一線城市的消費降級情況，比很多二、三線城市還嚴重。

綜合澎湃新聞等媒體報導，官方數據顯示，1至7月全中國的社會消費品零售總額（社零總額）年增3.5%，但上海則是-2.8%。

若只看單月，上海今年6月社零總額年增率甚至為-9.4%，而北京、廣州、深圳也分別為-6.3%、-9.3%、-2.2%。上海7月的社零總額為-6.1%。

澎湃新聞8月下旬的報導指出，大城市消費放緩的背後是收入成長放緩。2024上半年，上海城鎮人均可支配收入成長4.2%，低於全國均值4.6%。

報導分析，一線城市網路、科技和金融等行業高薪職位更多，受當前降薪裁員潮影響大，消費降級更加明顯。

此外，大城市的人均消費支出成長往往高於社零這個「賣方」數據，說明了大城市居民還在消費，只是不在本地而已，他們可能去周邊城市選擇了「性價比」更高的消費。

不過，中國全社會內需不足、消費不振是事實。今年7月底，中共中央政治局會議便提出「要以提振消費為重點擴大國內需求」。