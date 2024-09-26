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強冷空氣今起影響大陸多地 部分高海拔地區有望降雪

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸中央氣象台預估，強冷空氣從9月26日至10月1日起，將從西向東影響大陸大部地區帶來大風、降溫、雨雪天氣。（圖／取自中新網）
大陸中央氣象台預估，強冷空氣從9月26日至10月1日起，將從西向東影響大陸大部地區帶來大風、降溫、雨雪天氣。（圖／取自中新網）

大陸中央氣象台預估，強冷空氣從9月26日至10月1日起，將從西向東影響大陸大部地區帶來大風、降溫、雨雪天氣，西北部分地區還將出現沙塵，此次冷空氣過程將進一步拉低今年入秋以來大部地區的氣溫最低值。

中央氣象台指出，26日至27日主要影響新疆，28日起快速東移南下影響中東部地區。此次冷空氣過程將進一步拉低今年入秋以來大部地區的氣溫最低值，南方高溫將被終結，西北高海拔地區有望出現降雪，主要降雨時段在28日和29日，四川、重慶、陝西等地雨量較大。

中央氣象台預估，26日白天到夜間，新疆沿天山地區和伊犁河谷、西藏東南部、四川南部、雲南西部和北部、浙江南部、福建東部、廣東北部等地部分地區有中到大雨，其中，浙江西南部、福建東部等地部分地區有暴雨。

大陸甘肅省氣象局也預計，9月28日至30日，甘肅大部份地區將迎來降水天氣，河西五市還將出現初霜凍。甘肅目前正處於秋收、秋播的關鍵時期。甘肅省氣象局提示，此次天氣過程具有降溫幅度大、低溫持續時間長、累積降水量大等特點。需防範強降溫、強降水、大風沙塵及低溫霜凍對林果和秋收秋播的不利影響。

中新網報導，氣象專家提醒，強冷空氣壓境，公眾需關注氣溫變化，北方風力較大，要注意防範大風災害和火災。

低溫 氣溫

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