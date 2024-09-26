陸中央促進就業指導文件 五大重點解決欲就業問題

大陸8月青年失業率升至18.8％再創今年新高，大陸中央層面近期首次推出促進就業指導文件。當中首次提出對就業示範效應好的經營主體，同等條件下優先保障建設用地計劃、提供用工支持服務；並對就業品質不高的專業實行紅黃牌提示制度。

《中共中央 國務院關於實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見》25日發布，提出拓展大學畢業生等青年就業管道、保障平等就業權利等24條舉措。

新華社報導，該文件共具五大重點。一是明確提出宏觀調控就業優先導向，提出促進財政、貨幣、產業、價格、就業等政策共同發力。重大政策制定、重大項目確定、重大生產力布局要同步展開職缺創造、失業風險評估。意見首次提出對就業示範效應好的經營主體，同等條件下優先保障建設用地計劃、提供用工支持服務。同時還明確培育就業擴容提質新動能，拓展數字經濟就業新空間，增加綠色就業新機會。

二是著力解決結構性就業矛盾，要求根據社會和產業需求調整學科專業設置，對就業品質不高的專業實行紅黃牌提示制度。意見並全面部署技能人才培養、使用、評價和激勵制度。包括指導企業按規定足額提取和使用職工教育經費，引導企業提高技能人才薪酬待遇等。

三是完善重點群體就業支持體系，鼓勵青年投身重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業創業，有條件的地方可對在縣鄉中小微企業就業的大學畢業生加大政策支持力度。針對就業困難人員、離校2年內未就業大學畢業生，意見要求按規定給予一定社會保險補貼；針對農民工群體，則要拓寬農村勞動力就業增收空間，推出一批適應鄉村全面振興需要的新職業。

四是將就業公共服務體系建設納入經濟社會發展及國土空間規劃，打造「家門口」就業服務站、「15分鐘」就業服務圈，建立統一的就業資訊資源庫等。

五是提升勞動者就業權益保障水平，破除影響勞動力、人才流動的體制機制障礙，同步推進戶籍、用人、檔案等服務改革，消除地域、身份、性別和年齡等影響平等就業的不合理限制和就業歧視。意見並要求健全靈活就業人員、農民工、新就業形態人員社會保障制度，全面取消在就業地參保戶籍限制。推動失業保險、工傷保險、住房公積金向職業勞動者廣覆蓋。

大陸統計局此前發布8月分年齡組失業率數據顯示，大陸城鎮不包含在校生的16歲到24歲勞動力失業率為18.8%，月增1.7個百分點，創下年內新高。不包含在校生的25歲到29歲勞動力失業率為6.9%，不包含在校生。