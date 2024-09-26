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用iPhone一律開除！陸建設公司：沒有什麼為什麼 鼓勵換國產

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸吉林省一家建設公司發布通告，禁止員工攜帶蘋果相關電子產品進入公司，違者一經發現，一律開除，事件曝光引發熱議。 路透
大陸吉林省一家建設公司發布通告，禁止員工攜帶蘋果相關電子產品進入公司，違者一經發現，一律開除，事件曝光引發熱議。 路透

近日大陸一家建設公司發布通知，禁止員工攜帶蘋果產品進入公司，違者一律開除，事件引發熱議，相關話題登上微博熱搜。業者表示，這麼做「沒有什麼為什麼，就鼓勵換國產手機」。

根據陸媒《百姓關注》報導，近日吉林省白城市一家「吉林晟鑫建設工程公司」發布一道禁令，「所有員工不得攜帶蘋果品牌手機及蘋果品牌設備進入公司，違者一經發現，一律開除處理」。

公告還顯示，該公司同時提倡員工使用華為品牌手機及電子產品，並對及時更換華為產品的員工給予補助支持。對於為何要禁蘋果挺華為，該公司一名員工表示，「沒有什麼為什麼，就鼓勵換國產手機」。

事件曝光引發熱議，不少網友留言支持該公司做法，「人人應該擁護自己國家品牌」、「好公司」、「我是考慮到安全，可以理解」、「啊…人家也說了換手機給補助啊，那我覺得沒什麼問題啊」。但也人不認同，表示「說的好聽，怎不直接發個最新款手機呢，綁架員工算什麼」、「你給我發個三折疊，我就換華為」、「你可以每人發個華為工作機，但你不能強制讓大家換掉自己的…」。

據報導，「吉林晟鑫建設工程公司」成立於2015年，資本額人民幣5000萬，員工有24人，曾用名為「晟鑫通信工程有限公司」。目前，該公司涉及多起建設工程合約糾紛及勞務責任爭議案件，該公司均為被告。

iPhone 華為 蘋果

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