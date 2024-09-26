借鏡土國 貴州打造低空滑翔翼聖地

從壩陵河大橋上一躍而下，來自土耳其的極限運動員哈桑·多克梅特佩利奧格魯還在空中翻轉了幾圈，直至快下降到安全著陸的臨界距離才打開降落傘，這樣的極限「飛躍」讓在場的人們驚嘆不已。

新華社報導，這是哈桑第二次到貴州參加國際高橋極限運動邀請賽。今年邀請賽共吸引18個國家和地區30名運動員參與，其中包括哈桑在內的土耳其選手有3人。

「貴州和土耳其很多城市都比較像，有很多山，但土耳其不像貴州有這麼多世界高橋，這裡很適合開展低空極限運動。」哈桑說，相比去年，自己今年「飛躍」壩陵河大橋表現得更出色，很享受在世界高橋上低空跳傘的過程。

作為世界首座山區峽谷千米級跨徑橋梁，壩陵河大橋因其高空蹦極（高空彈跳）項目以370米高度被金氏世界紀錄認證為世界最高的商業蹦極，成為國際低空運動愛好者的「打卡地」。

山海相隔，土耳其與貴州相去甚遠，但低空運動卻拉近了彼此交流合作的距離。地處土耳其南部地中海海濱的費特希耶市，被稱為「世界低空滑翔傘（滑翔翼）聖地」，低空運動發展成為當地特色。這些年，費特希耶市與貴州在低空運動方面保持著良好的合作關係。

5年前，貴州省體育局就組隊參加了第20屆土耳其費特希耶死海空中運動節，在當地進行交流學習。去年，貴州省體育總會又與費特希耶市政府簽署了體育友好交流合作備忘錄。

通過交流學習，貴州省這些年因地制宜打造「翱翔貴州」的賽事IP，成效顯著。目前，貴州正立足於大橋、高山、峽谷等，相繼在黔西南安龍國家級攀岩公園、黔南龍里油畫大草原等多地開展滑翔傘、低空跳傘、翼裝飛行等低空運動，努力把全境多高山峽谷的地理環境，轉化為促進低空運動等山地體育、山地旅遊融合發展的優勢。目前在六枝特區境內的牂牁江風景名勝區，當地積極推廣滑翔傘運動，努力打造「中國版費特希耶」。