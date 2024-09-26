捷龍三號火箭發射 「太空拼車」成功

據中國航天科技集團一院消息，24日10時31分，大陸在山東海陽附近海域使用捷龍三號運載火箭，成功將天儀41星、星時代-15/21/22衛星、馭星二號05星、復旦一號衛星、天雁15星和吉天星A-01星共8顆衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，此次「太空拼車」發射任務取得圓滿成功。

中新社報導，這是捷龍三號運載火箭首次在山東海陽近海海域實施太陽同步軌道發射，以往為確保航落區安全性，通常需要赴遠海發射，相較於近海任務用船，成本會大幅上升。

捷龍三號運載火箭型號團隊結合任務特點優化了發射點位，採用大偏航技術確保航落區的安全性，驗證了在近海海域執行太陽同步軌道任務的可行性，提升了任務經濟性。今後，型號團隊可根據任務需求靈活選擇發射點位，為客戶提供更具性價比的衛星發射服務。此次發射是捷龍三號運載火箭的第4次發射，是該型號今年第2次發射。

據了解，這一次發射的衛星中，復旦一號衛星由復旦大學與上海航天空間技術有限公司聯合研製，將圍繞太陽大氣數據和瀾湄區域大氣數據開展跨國科學研究，為瀾湄六國開展太空觀測與技術應用交流合作提供重要平台。

星時代-15/21/22衛星來自成都國星宇航科技股份有限公司，將應用於自然資源、生態環境、城市管理等遙感服務，以及對地遙感觀測和星間高速激光（雷射）通信等新技術驗證。

天儀41星由長沙天儀空間科技研究院有限公司研製，將用於微波遙感成像及地表形變監測。